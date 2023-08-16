https://sputniknews.com.tr/20230816/internet-uzerinden-ek-gelir-elde-etmek-istedi-dolandirildi-biriken-para-cok-cazip-gelmisti-1074697155.html
İnternet üzerinden ek gelir elde etmek istedi, dolandırıldı: 'Biriken para çok cazip gelmişti'
İnternet üzerinden ek gelir elde etmek istedi, dolandırıldı: 'Biriken para çok cazip gelmişti'
İnternet üzerinden yapılan iş teklifini kabul eden bir kişi, dolandırıcıların hedefi oldu. En başta verilen görevlerle para kazandığını belirten mağdur... 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T16:12+0300
2023-08-16T16:12+0300
2023-08-16T16:12+0300
türkiye
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sosyal medya
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Sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan bir iş teklisini kabul eden mağdur, büyük meblağda para kaybettiğini açıkladı. CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz'ın haberine göre mağdur, bahis sitesinin varlığından haberdar değildi:'Mesajlara dikkat'İletişim Uzmanı Şener Kul ise uyarılarda bulunurken, "Son dönemlerde yurt dışı WhatsApp aramaları arttı ve insanlarda tedirginlik oluşturmaya başladı. Bununla ilgili bize de birçok yerden bu tarz aramalar ve mesajlar aldıklarını iletenler oldu. Daha öncesinde bu kişiler teknolojinin farklı alanlarını kullanıyorlardı. Mail atıyorlardı işte bana bir miras kaldı bunu alabilmem için senin hesap numaranı kullanabilir miyim veya bana 100 dolar gönderirsen karşılığında 10 bin dolar gönderirim gibi beyanlarda bulunan mailler geliyordu. Teknoloji geliştikçe ve insanların kullanım alışkanlıkları da değiştikçe bunları farklı platformlara, WhatsApp ve benzeri sohbet programlarına yönlendirdiler. Son dönemlerde yurt dışı aramalarda belirli periyotlarla arama yaparak genelde çağrı oluyor ve çağrılarda genellikle onlar konuşmuyor ve sadece sizin aktif olarak o çağrıya dönüş yaparak bir hareket göstermenizi bekliyorlar. Bu ya mesajdır ya da çağrıyı açmaktır. Akabinde sizi mesajlarla yönlendirmeye çalışıyorlar. Bunlar yurt dışı kaynaklı dolandırıcı şebekesi diyebiliriz. Siz bir balıksınız denizde ve onlar oltayı atıyorlar, olaya takılanlara ucu sınırı yok ne kadar dolandırırlarsa dolandırıyorlar. O yüzden oltaya gelmemek gerekiyor. Bu mesajlarda genellikle size teklifler iletebilirler. Genelde Türkçeleri bozuktur ve translate kullanırlar. Translate kullandıkları için yarım yamalak anlamsız, Türkçede olmayan veya devrik cümleler kullanırlar. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Size yapılan teklifleri göz ardı ederek bu numaraları engelleyebilirsiniz. Bunun dışında da WhatsApp’ta gizlilik ayarlarından iki doğrulamalı kodunuzu aktif etmenizi ve gizli numaralardan çağrı ve mesajları almamaya yönelik ayarların yapılması önemli olur” şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230418/evlenip-koy-hayati-yasayacakti-520-bin-lira-dolandirildi-1069836429.html
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dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, sosyal medya
dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, sosyal medya
İnternet üzerinden ek gelir elde etmek istedi, dolandırıldı: 'Biriken para çok cazip gelmişti'
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İnternet üzerinden yapılan iş teklifini kabul eden bir kişi, dolandırıcıların hedefi oldu. En başta verilen görevlerle para kazandığını belirten mağdur, sonradan bütün mal varlığını kaybettiğini iddia etti.
Sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan bir iş teklisini kabul eden mağdur, büyük meblağda para kaybettiğini açıkladı.
CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz'ın haberine
göre mağdur, bahis sitesinin varlığından haberdar değildi:
"Sosyal Medya üzerinden oldu. Sosyal medyada gezinirken karşıma çıktı. ‘Evinizde otururken 15 dakika zaman ayırarak kendinize ek gelir elde etmek ister misiniz?’ gibi bir sayfaydı. Önce ciddiye almadım daha sonra benimle konuşmaya başladıklarında bana bir link atıldı. Uluslararası bir numara. Orada sayfaya nasıl üye olacağım gösteriliyordu. E-ticaret yapılan hatırı sayılır bir sayfaydı, onun için ciddiye aldım. Bir bahis sitesinin içerisinde olduğumun farkında değildim. Beni yönlendirmeleri çok mantıklıydı. Küçük bir meblağ ile başladık. 100 TL gibi bir rakamla başladım. O rakam 500 lira olarak hesabıma geri geldi 10 dakikada. Siz o sayfada ürünü olan bir kişisiniz ve arananlara düşmek istiyorsunuz. Arananlar sayfasından ben sizin adınıza Alışveriş yapıyorum. Hem siz hem e-Ticaret sayfası bana sözde prim ödüyor. İlk alışveriş sonucu 500 TL gelince gerçek olduğuna inandım. Üçlü görev diyorlar buna. Çarkta ne şekilde görev çıkacak bilmiyorum, bekleyin diyor. Toplamda 42 bin lira gönderdim kendilerine yarım saatte. Oyunun sonunda biriken para çok cazipti, 112 bin liraya çıktı. Psikolojik baskıyla oyuna girdim, şu an ciddi bir kaybım var. Bunun gibi birçok insan olduğunu öğrendim, ciddi anlamda mağdurum."
'Mesajlara dikkat'
İletişim Uzmanı Şener Kul ise uyarılarda bulunurken, "Son dönemlerde yurt dışı WhatsApp aramaları arttı ve insanlarda tedirginlik oluşturmaya başladı. Bununla ilgili bize de birçok yerden bu tarz aramalar ve mesajlar aldıklarını iletenler oldu. Daha öncesinde bu kişiler teknolojinin farklı alanlarını kullanıyorlardı. Mail atıyorlardı işte bana bir miras kaldı bunu alabilmem için senin hesap numaranı kullanabilir miyim veya bana 100 dolar gönderirsen karşılığında 10 bin dolar gönderirim gibi beyanlarda bulunan mailler geliyordu. Teknoloji geliştikçe ve insanların kullanım alışkanlıkları da değiştikçe bunları farklı platformlara, WhatsApp ve benzeri sohbet programlarına yönlendirdiler. Son dönemlerde yurt dışı aramalarda belirli periyotlarla arama yaparak genelde çağrı oluyor ve çağrılarda genellikle onlar konuşmuyor ve sadece sizin aktif olarak o çağrıya dönüş yaparak bir hareket göstermenizi bekliyorlar. Bu ya mesajdır ya da çağrıyı açmaktır. Akabinde sizi mesajlarla yönlendirmeye çalışıyorlar. Bunlar yurt dışı kaynaklı dolandırıcı şebekesi diyebiliriz. Siz bir balıksınız denizde ve onlar oltayı atıyorlar, olaya takılanlara ucu sınırı yok ne kadar dolandırırlarsa dolandırıyorlar. O yüzden oltaya gelmemek gerekiyor. Bu mesajlarda genellikle size teklifler iletebilirler. Genelde Türkçeleri bozuktur ve translate kullanırlar. Translate kullandıkları için yarım yamalak anlamsız, Türkçede olmayan veya devrik cümleler kullanırlar. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Size yapılan teklifleri göz ardı ederek bu numaraları engelleyebilirsiniz. Bunun dışında da WhatsApp’ta gizlilik ayarlarından iki doğrulamalı kodunuzu aktif etmenizi ve gizli numaralardan çağrı ve mesajları almamaya yönelik ayarların yapılması önemli olur” şeklinde konuştu.