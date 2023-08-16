https://sputniknews.com.tr/20230816/internet-uzerinden-ek-gelir-elde-etmek-istedi-dolandirildi-biriken-para-cok-cazip-gelmisti-1074697155.html

İnternet üzerinden ek gelir elde etmek istedi, dolandırıldı: 'Biriken para çok cazip gelmişti'

İnternet üzerinden ek gelir elde etmek istedi, dolandırıldı: 'Biriken para çok cazip gelmişti'

İnternet üzerinden yapılan iş teklifini kabul eden bir kişi, dolandırıcıların hedefi oldu. En başta verilen görevlerle para kazandığını belirten mağdur... 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T16:12+0300

2023-08-16T16:12+0300

2023-08-16T16:12+0300

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Sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan bir iş teklisini kabul eden mağdur, büyük meblağda para kaybettiğini açıkladı. CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz'ın haberine göre mağdur, bahis sitesinin varlığından haberdar değildi:'Mesajlara dikkat'İletişim Uzmanı Şener Kul ise uyarılarda bulunurken, "Son dönemlerde yurt dışı WhatsApp aramaları arttı ve insanlarda tedirginlik oluşturmaya başladı. Bununla ilgili bize de birçok yerden bu tarz aramalar ve mesajlar aldıklarını iletenler oldu. Daha öncesinde bu kişiler teknolojinin farklı alanlarını kullanıyorlardı. Mail atıyorlardı işte bana bir miras kaldı bunu alabilmem için senin hesap numaranı kullanabilir miyim veya bana 100 dolar gönderirsen karşılığında 10 bin dolar gönderirim gibi beyanlarda bulunan mailler geliyordu. Teknoloji geliştikçe ve insanların kullanım alışkanlıkları da değiştikçe bunları farklı platformlara, WhatsApp ve benzeri sohbet programlarına yönlendirdiler. Son dönemlerde yurt dışı aramalarda belirli periyotlarla arama yaparak genelde çağrı oluyor ve çağrılarda genellikle onlar konuşmuyor ve sadece sizin aktif olarak o çağrıya dönüş yaparak bir hareket göstermenizi bekliyorlar. Bu ya mesajdır ya da çağrıyı açmaktır. Akabinde sizi mesajlarla yönlendirmeye çalışıyorlar. Bunlar yurt dışı kaynaklı dolandırıcı şebekesi diyebiliriz. Siz bir balıksınız denizde ve onlar oltayı atıyorlar, olaya takılanlara ucu sınırı yok ne kadar dolandırırlarsa dolandırıyorlar. O yüzden oltaya gelmemek gerekiyor. Bu mesajlarda genellikle size teklifler iletebilirler. Genelde Türkçeleri bozuktur ve translate kullanırlar. Translate kullandıkları için yarım yamalak anlamsız, Türkçede olmayan veya devrik cümleler kullanırlar. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Size yapılan teklifleri göz ardı ederek bu numaraları engelleyebilirsiniz. Bunun dışında da WhatsApp’ta gizlilik ayarlarından iki doğrulamalı kodunuzu aktif etmenizi ve gizli numaralardan çağrı ve mesajları almamaya yönelik ayarların yapılması önemli olur” şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230418/evlenip-koy-hayati-yasayacakti-520-bin-lira-dolandirildi-1069836429.html

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