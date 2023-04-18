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Evlenip köy hayatı yaşayacaktı, 520 bin lira dolandırıldı
Evlenip köy hayatı yaşayacaktı, 520 bin lira dolandırıldı
Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Bilal Nergis, eşiyle Adana'daki köye gelmediği için kavga edip sosyal medyada bir kadınla tanıştı. Kadının, 'ben köy hayatını çok... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T12:11+0300
2023-04-18T12:11+0300
yaşam
köy
dolandırıcılık
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Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan 3 çocuk babası Bilal Nergis (60), köy hayatını sevdiği için Adana’nın Feke ilçesine bağlı Gedikler Mahallesi’ndeki köy evine dönmek istedi. Ancak gelmek istemeyen eşiyle tartışan yaşlı adam tek başına köy evine geldi.Nergis, 1 ay önce sosyal medyada Türkmenistan’da yaşadığını beyan edip yardıma muhtaç olduğunu söyleyen, kendisini de Miray El (40) olarak tanıtan bir kadınla tanıştı.Bir süre kadınla konuşan Nergis, kadının, "Kaldığım baraka hep su alıyor. Beni buradan kurtar. Ben köy hayatını çok seviyorum. Sırtımda odun taşır, soba yakarım. Seninle evlenirim" sözlerine kanıp evlenmeye kalktı.Türkmenistan'da olduğunu öğrendiği kadına Türkiye'ye gelmesi için 1 ayda 24 seferde toplam 520 bin lira para gönderdi.Tarla sattı, tefeciden para aldıKadının istediği paraları verilen farklı hesaplara gönderen adam, bu süreçte Kıbrıs’ta çalışıp biriktirdiği parası ve sattığı 2 tarla yetmeyince bankadan kredi çekip, tefeciden para aldı. 1 hafta önce polis arkadaşına durumdan bahseden Nergis, dolandırıldığını anlayarak Feke Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek şikayetçi oldu.'Türkiye'ye gelince hepsini geri çekeceğiz' demişNergis, gönderdiği paraları kadının "Türkiye'ye gelince hepsini geri çekeceğiz. Şu anda hepsi hesaplarda duruyor" dediği için gönderdiğini söyledi.Kadını sosyal medyada görünce çekinerek aradığını söyleyen Nergis, "Kendisinin Türkmenistan'da olduğunu söyledi ama numara Türkiye numarasıydı. Aradığımda yardıma muhtaç olduğunu söyledi. Bende buna acıdım. Ancak sürekli benden para istedi. Bende parayı yolladım" diye konuştu.Kadının 'Bulgaristan gümrüğündeyim, kırmızı bültenim var' diyerek para istediğini anlatan Nergis, şöyle devam etti:"Kırmızı bültenim var. Buradan geri gidersem 5 yıl yurt dışına çıkamam deyince 80 bin lira para yolladım. Bana adının Elif ve memleketinin Adana olduğunu söyleyip gümrük memuru olduğunu da beyan eden bir kadın dedi ki bu paralar karta yatıyor. Bu kadın Adana’ya gelince paraları 5 ATM’den çekeceksiniz. Ortak hesaba para yatıyor dediler. Bende 'buyursun gelsin' dedim. Ancak bu paraların karta yatması için 20 bin lira istediler. Sonra 20 bin daha istediler, onu da yolladım. Toplamda 24 seferde 520 bin lira yolladım."Kendisini dolandıran kadının halen para istediğini anlatan Nergis, "Bu kadının yakalanmasını istiyorum. Paramızı geri almalarını istiyorum. Benden halen para istiyor. 'Ben köy hayatını seviyorum. Köyde odun sobası yakıyorum. Sırtımda odun taşıyorum' dedi. Bende buna inandım. Benim hanım köy evini istemiyor. Buda böyle deyince kanımıza girdi. Çok pişman oldum. Rezil oldum arkadaşlarımın yanında. Eşim de bunu, para gönderdiğimi öğrendi. Ancak miktarını söylemedim" dedi.
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köy, dolandırıcılık
köy, dolandırıcılık

Evlenip köy hayatı yaşayacaktı, 520 bin lira dolandırıldı

12:11 18.04.2023
© İHAEvlenip köy hayatı yaşayacaktı, 520 bin lira dolandırıldı
Evlenip köy hayatı yaşayacaktı, 520 bin lira dolandırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© İHA
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Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Bilal Nergis, eşiyle Adana'daki köye gelmediği için kavga edip sosyal medyada bir kadınla tanıştı. Kadının, 'ben köy hayatını çok seviyorum' sözüne inanan Nergis, evlilik vaadiyle 24 seferde toplam 520 bin lira dolandırıldı.
Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan 3 çocuk babası Bilal Nergis (60), köy hayatını sevdiği için Adana’nın Feke ilçesine bağlı Gedikler Mahallesi’ndeki köy evine dönmek istedi. Ancak gelmek istemeyen eşiyle tartışan yaşlı adam tek başına köy evine geldi.
Nergis, 1 ay önce sosyal medyada Türkmenistan’da yaşadığını beyan edip yardıma muhtaç olduğunu söyleyen, kendisini de Miray El (40) olarak tanıtan bir kadınla tanıştı.
Bir süre kadınla konuşan Nergis, kadının, "Kaldığım baraka hep su alıyor. Beni buradan kurtar. Ben köy hayatını çok seviyorum. Sırtımda odun taşır, soba yakarım. Seninle evlenirim" sözlerine kanıp evlenmeye kalktı.
Türkmenistan'da olduğunu öğrendiği kadına Türkiye'ye gelmesi için 1 ayda 24 seferde toplam 520 bin lira para gönderdi.

Tarla sattı, tefeciden para aldı

Kadının istediği paraları verilen farklı hesaplara gönderen adam, bu süreçte Kıbrıs’ta çalışıp biriktirdiği parası ve sattığı 2 tarla yetmeyince bankadan kredi çekip, tefeciden para aldı. 1 hafta önce polis arkadaşına durumdan bahseden Nergis, dolandırıldığını anlayarak Feke Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek şikayetçi oldu.

'Türkiye'ye gelince hepsini geri çekeceğiz' demiş

Nergis, gönderdiği paraları kadının "Türkiye'ye gelince hepsini geri çekeceğiz. Şu anda hepsi hesaplarda duruyor" dediği için gönderdiğini söyledi.
Kadını sosyal medyada görünce çekinerek aradığını söyleyen Nergis, "Kendisinin Türkmenistan'da olduğunu söyledi ama numara Türkiye numarasıydı. Aradığımda yardıma muhtaç olduğunu söyledi. Bende buna acıdım. Ancak sürekli benden para istedi. Bende parayı yolladım" diye konuştu.
Kadının 'Bulgaristan gümrüğündeyim, kırmızı bültenim var' diyerek para istediğini anlatan Nergis, şöyle devam etti:
"Kırmızı bültenim var. Buradan geri gidersem 5 yıl yurt dışına çıkamam deyince 80 bin lira para yolladım. Bana adının Elif ve memleketinin Adana olduğunu söyleyip gümrük memuru olduğunu da beyan eden bir kadın dedi ki bu paralar karta yatıyor. Bu kadın Adana’ya gelince paraları 5 ATM’den çekeceksiniz. Ortak hesaba para yatıyor dediler. Bende 'buyursun gelsin' dedim. Ancak bu paraların karta yatması için 20 bin lira istediler. Sonra 20 bin daha istediler, onu da yolladım. Toplamda 24 seferde 520 bin lira yolladım."
Kendisini dolandıran kadının halen para istediğini anlatan Nergis, "Bu kadının yakalanmasını istiyorum. Paramızı geri almalarını istiyorum. Benden halen para istiyor. 'Ben köy hayatını seviyorum. Köyde odun sobası yakıyorum. Sırtımda odun taşıyorum' dedi. Bende buna inandım. Benim hanım köy evini istemiyor. Buda böyle deyince kanımıza girdi. Çok pişman oldum. Rezil oldum arkadaşlarımın yanında. Eşim de bunu, para gönderdiğimi öğrendi. Ancak miktarını söylemedim" dedi.
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