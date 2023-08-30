https://sputniknews.com.tr/20230830/abd-medyasi-ukraynadan-tuna-nehri-uzerinden-tahil-tasimak-riskli-1075055353.html

ABD medyası: Ukrayna’dan Tuna Nehri üzerinden tahıl taşımak riskli

ABD medyası: Ukrayna’dan Tuna Nehri üzerinden tahıl taşımak riskli

New York Times gazetesi, tahıl anlaşması sona erdikten sonra Ukrayna’nın tahıl taşımak için kullanmaya çalıştığı Tuna Nehri’nden geçen gemilerin risklerle... 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T17:00+0300

2023-08-30T17:00+0300

2023-08-30T17:00+0300

ukrayna krizi

tahıl anlaşması

karadeniz tahıl koridoru

tahıl

tahıl ihracatı

tahıl sevkiyatı

rusya

ukrayna

türkiye

istanbul boğazı

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Emtia analiz şirketi olan Kpler’in analiz uzmanı Alexis Ellender, New York Times’a açıklamasında, Tuna Nehri’ndeki altyapının eskidiğini, daha büyük limanlara uygun yapılan tankerlerin çok büyük olduğundan dar suda sıkışıp kalabileceğini veya hasar görebileceğini ve bununla trafiği tıkayabileceğini belirtti.Ellender, gemilerin karşı karşıya olduğu sorunlar arasında, gemilerin nehirlerden geçişi için son derece önemli olan pilot eksikliğini gösterdi.Gazete, Tuna Deltası’nın ötesinde deniz mayınlarıyla karşılaşma tehlikesinin olduğuna da dikkat çekti. Türk bandıralı gemilerden birinin kaptanı Fırat Adriansen, İstanbul Boğazı’na vardıklarında 20 kişilik mürettebatla birlikte büyük rahatlama hissettiklerini itiraf etti. Kaptan, sorun çözüme kavuşturuluncaya kadar bir daha aynı rotaya girme riskini almayacağını söyledi.Yazıda, gemi sahiplerinin mevcut riskler yüzünden tarım ürünlerini Ukrayna’dan değil diğer üreticilerden, misal Brezilya, Kanada ve Avustralya’dan almayı tercih edebileceği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230830/rusya-disisleri-lavrov-ve-fidan-yarin-moskovada-bir-araya-gelecek-1075045424.html

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