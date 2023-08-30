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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230830/abd-medyasi-f-16-rusya-icin-patriottan-daha-cazip-hedef-haline-gelecek-1075055806.html
ABD medyası: F-16, Rusya için Patriot’tan daha cazip hedef haline gelecek
ABD medyası: F-16, Rusya için Patriot’tan daha cazip hedef haline gelecek
CNN televizyonu, Ukrayna’ya verilen F-16 savaş uçaklarının Rus seyir füzeleri için daha cazip hedef olacağı uyarısında bulundu. 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T17:24+0300
2023-08-30T17:24+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
patriot
f-16
abd
s-400
savunma
saldırı
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Tim Lister ve Oren Liebermann imzalı yazıda, şimdilik Rus ordusu için önceliğin Patriot hava savunma sistemlerini yok etmek olduğu belirtildi. Lakin gazetecilerin görüşüne göre, F-16 jetleri, seyir füzelerle hava üslerini vurmak için daha cazip hedefler haline gelecek.Ukraynalı pilotların, S-400 sistemleri ve ‘karadan havaya’ füzeleri gibi Rus hava savunma araçları gibi büyük tehditle karşı karşıya kaldığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230830/abd-medyasi-ukraynadan-tuna-nehri-uzerinden-tahil-tasimak-riskli-1075055353.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, patriot, f-16, abd, s-400, savunma, saldırı
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, patriot, f-16, abd, s-400, savunma, saldırı

ABD medyası: F-16, Rusya için Patriot’tan daha cazip hedef haline gelecek

17:24 30.08.2023
© AFP 2023F-16
F-16 - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
© AFP 2023
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CNN televizyonu, Ukrayna’ya verilen F-16 savaş uçaklarının Rus seyir füzeleri için daha cazip hedef olacağı uyarısında bulundu.
Tim Lister ve Oren Liebermann imzalı yazıda, şimdilik Rus ordusu için önceliğin Patriot hava savunma sistemlerini yok etmek olduğu belirtildi. Lakin gazetecilerin görüşüne göre, F-16 jetleri, seyir füzelerle hava üslerini vurmak için daha cazip hedefler haline gelecek.
Ukraynalı pilotların, S-400 sistemleri ve ‘karadan havaya’ füzeleri gibi Rus hava savunma araçları gibi büyük tehditle karşı karşıya kaldığı kaydedildi.
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