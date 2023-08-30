https://sputniknews.com.tr/20230830/abd-medyasi-f-16-rusya-icin-patriottan-daha-cazip-hedef-haline-gelecek-1075055806.html

ABD medyası: F-16, Rusya için Patriot’tan daha cazip hedef haline gelecek

ABD medyası: F-16, Rusya için Patriot’tan daha cazip hedef haline gelecek

CNN televizyonu, Ukrayna’ya verilen F-16 savaş uçaklarının Rus seyir füzeleri için daha cazip hedef olacağı uyarısında bulundu. 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T17:24+0300

2023-08-30T17:24+0300

2023-08-30T17:24+0300

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ukrayna krizi

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saldırı

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Tim Lister ve Oren Liebermann imzalı yazıda, şimdilik Rus ordusu için önceliğin Patriot hava savunma sistemlerini yok etmek olduğu belirtildi. Lakin gazetecilerin görüşüne göre, F-16 jetleri, seyir füzelerle hava üslerini vurmak için daha cazip hedefler haline gelecek.Ukraynalı pilotların, S-400 sistemleri ve ‘karadan havaya’ füzeleri gibi Rus hava savunma araçları gibi büyük tehditle karşı karşıya kaldığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230830/abd-medyasi-ukraynadan-tuna-nehri-uzerinden-tahil-tasimak-riskli-1075055353.html

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