https://sputniknews.com.tr/20230830/30-agustos-zafer-bayrami-istiklal-caddesine-bin-200-turk-bayragi-asildi-1075043724.html

30 Ağustos Zafer Bayramı: İstiklal Caddesi'ne bin 200 Türk bayrağı asıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı: İstiklal Caddesi'ne bin 200 Türk bayrağı asıldı

Beyoğlu Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstiklal Caddesi'ni 1200 Türk bayrağıyla donattı. 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T11:33+0300

2023-08-30T11:33+0300

2023-08-30T11:33+0300

yaşam

istiklal caddesi

türk bayrağı

30 ağustos zafer bayramı

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Caddeye gelen belediye ekipleri, Büyük Zafer'in 101. yıl dönümü kapsamında 1400 metre uzunluğundaki İstiklal Caddesi'nin her iki tarafına Türk bayrakları astı.Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstiklal Caddesi'ni Türk bayraklarıyla donattıklarını söyledi.Yıldız, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda huzurlu ve onurlu olduklarını belirterek "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm istiklal şehitlerimizin, Milli Mücadele şehitlerimizin, Çanakkale şehitlerimizin, Malazgirt'ten bu yana bu vatanı bize emanet eden tüm şehitlerinizin ruhları şad olsun. Zaferler bizim, 30 Ağustos Zafer Bayramı bizim. Kocatepe, Anafartalar, Dumlupınar, Sakarya bizim, Malazgirt bizim. En son 15 Temmuz'da yazdığımız destan bu milletin destanı." diye konuştu.Cumhuriyet'in 101. yılında Beyoğlu'nda yapılacak kutlamalara şimdiden hazırlandıklarını dile getiren Yıldız, Kurtuluş Savaşı'nın sembolü olan İstiklal Caddesi'nde olduklarını anımsattı.Yıldız, "Her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, 29 Ekim'de İstiklal Cadde'mizi, istiklalimizin sembolü olan caddemizi, şanlı bayrağımızla süslüyoruz. Bütün milletimizi Beyoğlu'nu, İstanbul'u, aziz milletimizin bu caddeyi bugün ziyaret etmeye davet ediyorum. Gelsinler, bir hatıra fotoğrafı çeksinler. Hep birlikte istiklalimize, bayrağımıza sahip çıkalım diyorum." ifadesini kullandı.Konuşmanın ardından Belediye Başkanı Yıldız ile beraberindekiler İstiklal Caddesi'nde yürüdü.

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istiklal caddesi, türk bayrağı, 30 ağustos zafer bayramı