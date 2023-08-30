https://sputniknews.com.tr/20230830/-soygudan-talimat-ozel-askeri-harekat-icin-radar-tespit-sistemleri-uretimi-artirilsin-1075056100.html
Şoygu'dan talimat: Özel askeri harekat için radar tespit sistemleri üretimi artırılsın
Şoygu'dan talimat: Özel askeri harekat için radar tespit sistemleri üretimi artırılsın
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, özel askeri harekatın ihtiyaçları doğrultusunda radar tespit ekipmanı üretiminin artırılması talimatı verdi. 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T17:29+0300
2023-08-30T17:29+0300
2023-08-30T17:30+0300
savunma
şoygu
sergey şoygu
rusya
rusya savunma bakanlığı
tula
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Tula Bölgesi'ndeki savunma sanayii işletmelerini ziyaret ederek devlet savunma siparişinin ifa durumunu denetledi.Rusya'nın en büyük hava savunma sistemi ve modern radar tespit sistemi üreticilerinden Almaz-Antey'in tesislerine giden Şoygu, yetkililere özel askeri harekatta kullanılan radar tespit araçlarının üretim ve onarım kapasitesinin artırılması talimatı verdi.Şoygu'ya brifing veren bir Almaz-Antey yetkilisi, son 2 yılda yürütülen yeniden yapılanma ve teknik yeniden donatım çalışmaları sayesinde tüm ürün gamında üretim kapasitesinin katbekat arttığını, mühendislik çözümleri ile vardiya sayısının artırılmasının ürünlerin kalitesini artırma ve üretimi hızlandırma imkanı sunduğunu anlattı.Yetkili, düşman güçlerinin ateş pozisyonlarının keşfine yönelik en yeni radar tespit sistemlerinin seri üretimine geçildiğinin de altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230830/abd-medyasi-f-16-rusya-icin-patriottan-daha-cazip-hedef-haline-gelecek-1075055806.html
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şoygu, sergey şoygu, rusya, rusya savunma bakanlığı, tula
şoygu, sergey şoygu, rusya, rusya savunma bakanlığı, tula
Şoygu'dan talimat: Özel askeri harekat için radar tespit sistemleri üretimi artırılsın
17:29 30.08.2023 (güncellendi: 17:30 30.08.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, özel askeri harekatın ihtiyaçları doğrultusunda radar tespit ekipmanı üretiminin artırılması talimatı verdi.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Tula Bölgesi'ndeki savunma sanayii işletmelerini ziyaret ederek devlet savunma siparişinin ifa durumunu denetledi.
Rusya'nın en büyük hava savunma sistemi ve modern radar tespit sistemi üreticilerinden Almaz-Antey'in tesislerine giden Şoygu, yetkililere özel askeri harekatta kullanılan radar tespit araçlarının üretim ve onarım kapasitesinin artırılması talimatı verdi.
Şoygu'ya brifing veren bir Almaz-Antey yetkilisi, son 2 yılda yürütülen yeniden yapılanma ve teknik yeniden donatım çalışmaları sayesinde tüm ürün gamında üretim kapasitesinin katbekat arttığını, mühendislik çözümleri ile vardiya sayısının artırılmasının ürünlerin kalitesini artırma ve üretimi hızlandırma imkanı sunduğunu anlattı.
Yetkili, düşman güçlerinin ateş pozisyonlarının keşfine yönelik en yeni radar tespit sistemlerinin seri üretimine geçildiğinin de altını çizdi.