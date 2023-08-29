https://sputniknews.com.tr/20230829/tutuklu-bulunan-eski-pakistan-basbakani-imran-han-icin-yeni-karar-3-yillik-hapis-cezasi-ertelendi-1075017814.html
Tutuklu bulunan eski Pakistan Başbakanı İmran Han için yeni karar: 3 yıllık hapis cezası ertelendi
Tutuklu bulunan eski Pakistan Başbakanı İmran Han için yeni karar: 3 yıllık hapis cezası ertelendi
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası ertelenerek, Han'ın kefaletle serbest bırakılmasına... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T13:27+0300
2023-08-29T13:27+0300
2023-08-29T13:27+0300
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yolsuzluk
yolsuzluk soruşturması
güven oylaması
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İslamabad Yüksek Mahkemesi, Han'ın 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığı yolsuzluk davasına ilişkin kararını açıkladı. Han'a verilen cezayı erteleyen mahkeme, eski Başbakan'ın kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.Mahkeme daha önce, başbakanlığı döneminde aldığı 490 bin dolar değerindeki hediyeleri satmaktan ve görevini kötüye kullanmaktan Han'ı suçlu bulmuş ve hakkında tutuklama kararı vererek 3 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.Ne olmuştu?Pakistan polisi, mahkeme kararıyla Han'ı Lahor şehrindeki evinde 5 Ağustos'ta tutuklamıştı. Pakistan Seçim Komisyonu, 8 Ağustos’ta, yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu bulunarak tutuklanan eski Başbakan İmran Han'ın siyasetten 5 yıl süreyle men edilmesine karar vermişti. Han, ülkenin kuzeybatısındaki Attock Cezaevi'nde tutuluyor.Pakistan Parlamentosu'nda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 'hayır' oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü. Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Meclis'te 11 Nisan 2022'de düzenlenen oylamada, 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230829/vietnamdan-tayvana-uyari-egemenligimizi-tehdit-ediyor-guney-cin-denizinde-tatbikati-durdurun-1075017381.html
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pakistan, imran han, hapis, tutuklu, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması, güven oylaması, lahor, men, men cezası, karar, gelişme, yeni
pakistan, imran han, hapis, tutuklu, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması, güven oylaması, lahor, men, men cezası, karar, gelişme, yeni
Tutuklu bulunan eski Pakistan Başbakanı İmran Han için yeni karar: 3 yıllık hapis cezası ertelendi
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Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası ertelenerek, Han'ın kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi
İslamabad Yüksek Mahkemesi, Han'ın 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığı yolsuzluk davasına ilişkin kararını açıkladı. Han'a verilen cezayı erteleyen mahkeme, eski Başbakan'ın kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.
Mahkeme daha önce, başbakanlığı döneminde aldığı 490 bin dolar değerindeki hediyeleri satmaktan ve görevini kötüye kullanmaktan Han'ı suçlu bulmuş ve hakkında tutuklama kararı vererek 3 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.
Ne olmuştu?
Pakistan polisi, mahkeme kararıyla Han'ı Lahor şehrindeki evinde 5 Ağustos'ta tutuklamıştı. Pakistan Seçim Komisyonu, 8 Ağustos’ta, yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu bulunarak tutuklanan eski Başbakan İmran Han'ın siyasetten 5 yıl süreyle men edilmesine karar vermişti. Han, ülkenin kuzeybatısındaki Attock Cezaevi'nde tutuluyor.
Pakistan Parlamentosu'nda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 'hayır' oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü. Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Meclis'te 11 Nisan 2022'de düzenlenen oylamada, 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.