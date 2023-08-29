https://sputniknews.com.tr/20230829/tmodan-urun-alim-rekoru-tum-zamanlarin-en-yuksek-miktarina-ulasildi-1075010975.html
TMO'dan ürün alım rekoru: 'Tüm zamanların en yüksek miktarına ulaşıldı'
TMO'dan ürün alım rekoru: 'Tüm zamanların en yüksek miktarına ulaşıldı'
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınan ürünün 10 milyon tonu geçerek tüm zamanların en yüksek miktarına... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T09:46+0300
2023-08-29T09:46+0300
2023-08-29T09:46+0300
türkiye
tmo
toprak mahsulleri ofisi (tmo)
ibrahim yumaklı
tarım ve orman bakanlığı
rekor
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınan ürünün 10 milyon tonu geçerek tüm zamanların en yüksek miktarına ulaştığını bildirdi.Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından, TMO'nun ürün alımlarına ilişkin bilgi verdi.Yumaklı, "2023 yılında TMO tarafından alınan ürün miktarı 10 milyon tonu geçerek tüm zamanların en yüksek alım rekoruna ulaştı. Bu kapsamda üreticilerimize 40,5 milyar lira ürün bedeli ödedik, ödemeler devam ediyor. Çiftçilerimizin son ürününü alana kadar hububat alımımız devam edecek." ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230822/toprak-mahsulleri-ofisi-2023-sezonu-misir-alim-fiyati-ton-basina-6-bin-tl-olarak-belirlendi-1074837535.html
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tmo, toprak mahsulleri ofisi (tmo), ibrahim yumaklı, tarım ve orman bakanlığı, rekor
tmo, toprak mahsulleri ofisi (tmo), ibrahim yumaklı, tarım ve orman bakanlığı, rekor
TMO'dan ürün alım rekoru: 'Tüm zamanların en yüksek miktarına ulaşıldı'
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınan ürünün 10 milyon tonu geçerek tüm zamanların en yüksek miktarına ulaştığını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınan ürünün 10 milyon tonu geçerek tüm zamanların en yüksek miktarına ulaştığını bildirdi.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından, TMO'nun ürün alımlarına ilişkin bilgi verdi.
Yumaklı, "2023 yılında TMO tarafından alınan ürün miktarı 10 milyon tonu geçerek tüm zamanların en yüksek alım rekoruna ulaştı. Bu kapsamda üreticilerimize 40,5 milyar lira ürün bedeli ödedik, ödemeler devam ediyor. Çiftçilerimizin son ürününü alana kadar hububat alımımız devam edecek." ifadesini kullandı.