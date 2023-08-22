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Toprak Mahsulleri Ofisi: 2023 sezonu mısır alım fiyatı ton başına 6 bin TL olarak belirlendi
Toprak Mahsulleri Ofisi: 2023 sezonu mısır alım fiyatı ton başına 6 bin TL olarak belirlendi
Toprak Mahsulleri Ofisi mısır alım fiyatını ton başına 6 bin lira olarak belirledi. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
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tmo mısır alım fiyatı nedir, tmo mısır alım fiyatını açıkladı, 2023 yılı mısır alım fiyatı nedir
tmo mısır alım fiyatı nedir, tmo mısır alım fiyatını açıkladı, 2023 yılı mısır alım fiyatı nedir

Toprak Mahsulleri Ofisi: 2023 sezonu mısır alım fiyatı ton başına 6 bin TL olarak belirlendi

17:55 22.08.2023 (güncellendi: 18:03 22.08.2023)
© Fotoğraf : https://www.tmo.gov.tr/Toprak Mahsülleri Ofisi
Toprak Mahsülleri Ofisi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© Fotoğraf : https://www.tmo.gov.tr/
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Ayrıntılar geliyor
Toprak Mahsulleri Ofisi mısır alım fiyatını ton başına 6 bin lira olarak belirledi.
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