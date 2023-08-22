https://sputniknews.com.tr/20230822/toprak-mahsulleri-ofisi-2023-sezonu-misir-alim-fiyati-ton-basina-6-bin-tl-olarak-belirlendi-1074837535.html
Toprak Mahsulleri Ofisi: 2023 sezonu mısır alım fiyatı ton başına 6 bin TL olarak belirlendi
Toprak Mahsulleri Ofisi: 2023 sezonu mısır alım fiyatı ton başına 6 bin TL olarak belirlendi
Toprak Mahsulleri Ofisi mısır alım fiyatını ton başına 6 bin lira olarak belirledi. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T17:55+0300
2023-08-22T17:55+0300
2023-08-22T18:03+0300
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tmo mısır alım fiyatı nedir, tmo mısır alım fiyatını açıkladı, 2023 yılı mısır alım fiyatı nedir
tmo mısır alım fiyatı nedir, tmo mısır alım fiyatını açıkladı, 2023 yılı mısır alım fiyatı nedir
Toprak Mahsulleri Ofisi: 2023 sezonu mısır alım fiyatı ton başına 6 bin TL olarak belirlendi
17:55 22.08.2023 (güncellendi: 18:03 22.08.2023) Abone ol
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Toprak Mahsulleri Ofisi mısır alım fiyatını ton başına 6 bin lira olarak belirledi.