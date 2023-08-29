https://sputniknews.com.tr/20230829/thy-pilotlarina-kokpitte-ibadet-izni-1075015563.html
Uçuş sırasında pilotlara 'kokpitte ibadet' izni
Uçuş sırasında pilotlara 'kokpitte ibadet' izni
Türk Hava Yolları'nın (THY) "Uçuş Operasyon Yönergesi"nin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından onaylanmasıyla seferin kritik aşamaları hariç... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T12:22+0300
2023-08-29T12:22+0300
2023-08-29T12:38+0300
türkiye
thy
ibadet
pilot
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THY pilotlarının kokpitte ibadet yapmasına izin veren uçuş operasyon yönergesi SHGM'nin onayıyla yürürlüğe girdi.THY'nin uçuş operasyon yönergesinin C maddesinde, "Türk Hava Yolları, uçuş sırasında uçuş mürettebatının zihinsel, fiziksel sağlığına önem vermektedir. Bu nedenle uçuş ekibi üyelerinin uçuşun kritik olmayan aşamalarında esneme ve hafif egzersizler için kısa molalar vermesine veya kokpitte dua etme, inancının gereğini yerine getirmesine izin vermektedir" ifadeleri yer aldı.Patronlar Dünyası'nın haberine göre, geçen nisan ayında gerçekleşen yurtdışı uçuşu sırasında kokpitte namaz kılmak isteyen ikinci pilot M.F.S'ye, 30 yıllık kaptan pilot Y.G, "Uçuş güvenliğini tehlikeye atabilir" diye karşı çıkmıştı.İddiaya göre, kaptan pilot Y.G, 2. pilot M.F.S'nin namaz kılmasını engellediği gerekçesi ile işten çıkarılmıştı.Medya da gündem olan "kokpitte namaz" tartışmasının ardından THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, kokpitte namaz kılmak isteyen pilotlar için düzenleme getirileceğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230730/thyden-rotar-uyarisi-en-az-45-dakika-gecikme-yasanacak-1074170254.html
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Uçuş sırasında pilotlara 'kokpitte ibadet' izni
12:22 29.08.2023 (güncellendi: 12:38 29.08.2023) Abone ol
Türk Hava Yolları'nın (THY) "Uçuş Operasyon Yönergesi"nin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından onaylanmasıyla seferin kritik aşamaları hariç pilotların kokpitte ibadet edebilmesine izin verildi.
THY pilotlarının kokpitte ibadet yapmasına izin veren uçuş operasyon yönergesi SHGM'nin onayıyla yürürlüğe girdi.
THY'nin uçuş operasyon yönergesinin C maddesinde, "Türk Hava Yolları, uçuş sırasında uçuş mürettebatının zihinsel, fiziksel sağlığına önem vermektedir. Bu nedenle uçuş ekibi üyelerinin uçuşun kritik olmayan aşamalarında esneme ve hafif egzersizler için kısa molalar vermesine veya kokpitte dua etme, inancının gereğini yerine getirmesine izin vermektedir" ifadeleri yer aldı.
Patronlar Dünyası'nın haberine göre
, geçen nisan ayında gerçekleşen yurtdışı uçuşu sırasında kokpitte namaz kılmak isteyen ikinci pilot M.F.S'ye, 30 yıllık kaptan pilot Y.G, "Uçuş güvenliğini tehlikeye atabilir"
diye karşı çıkmıştı.
İddiaya göre, kaptan pilot Y.G, 2. pilot M.F.S'nin namaz kılmasını engellediği gerekçesi ile işten çıkarılmıştı.
Medya da gündem olan "kokpitte namaz" tartışmasının ardından THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, kokpitte namaz kılmak isteyen pilotlar için düzenleme getirileceğini açıklamıştı.