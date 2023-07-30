THY'den rötar uyarısı: 'En az 45 dakika gecikme yaşanacak'

Haritada örneğin kırmızı ile görülen yerlerden geçecek uçaklarımız en az 45dk gecikme (slot) ile sefer yapabilmektedir.



Bu da giden uçaklarımızın zamanında geri gelememesi ve bağlantılı seferin tehirine yol açmaktadır.



Size daha iyi hizmet için tüm gücümüz ile çalışıyoruz.