THY'den rötar uyarısı: 'En az 45 dakika gecikme yaşanacak'
© THYTHY uçağı
© THY
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Avrupa ülkelerindeki hava sahası kapasitesi problemi nedeniyle bugün Avrupa ülkelerine yapılacak uçuşlarda en az 45 dakika gecikme yaşanacağını açıkladı.
Avrupa ülkelerinde hava sahası kapasite problemi yaşanıyor.
Bu probleme bağlı olarak, Türk Hava Yolları’nın (THY) bugün Avrupa ülkelerine yapacağı uçuşlarda en az 45 dakika gecikme yaşanması bekleniyor.
Açıklama, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi’den geldi.
THY’nin bugün bin 630 planlı seferinin 760’ının Avrupa ülkelerinin hava sahasından geçeceğini söyleyen Ekşi, “2022 yılından itibaren Avrupa ülkelerindeki hava sahası kapasite problemleri ve yol boyu gecikmeleri maalesef devam ediyor.” dedi.
Açıklama, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi’den geldi.
THY’nin bugün bin 630 planlı seferinin 760’ının Avrupa ülkelerinin hava sahasından geçeceğini söyleyen Ekşi, “2022 yılından itibaren Avrupa ülkelerindeki hava sahası kapasite problemleri ve yol boyu gecikmeleri maalesef devam ediyor.” dedi.
Haritada örneğin kırmızı ile görülen yerlerden geçecek uçaklarımız en az 45dk gecikme (slot) ile sefer yapabilmektedir.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) July 30, 2023
Bu da giden uçaklarımızın zamanında geri gelememesi ve bağlantılı seferin tehirine yol açmaktadır.
Size daha iyi hizmet için tüm gücümüz ile çalışıyoruz.
Avrupa’ya seferlerde en az 45 dakika gecikme yaşanacağı uyarısında bulunan Ekşi, buna bağlı olarak zamanında dönüş yapamayan uçaklar nedeniyle bağlantılı seferlerde de ertelemeler yaşanabileceğini söyledi.
28 Eylül 2021, 13:47