https://sputniknews.com.tr/20230829/sosyal-medyada-gorup-denedi-9-yasindaki-cocugun-vucut-derisinin-ucte-biri-cikarildi-1075022370.html

Sosyal medyada görüp denedi: 9 yaşındaki çocuğun vücut derisinin üçte biri çıkarıldı

Sosyal medyada görüp denedi: 9 yaşındaki çocuğun vücut derisinin üçte biri çıkarıldı

Sosyal medyada gördüğü videodan etkilenerek kolonyayla kendisini yakan 9 yaşındaki çocuk, İzmir'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesinde... 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T16:33+0300

2023-08-29T16:33+0300

2023-08-29T16:33+0300

türkiye

manisa

sosyal medya

yanık

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan İ.Y, 23 Temmuz'da ailesinin evde olmadığı bir sırada sosyal medyada gördüğü videodan etkilenerek üzerindeki gömleğe kolonya dökerek ateşe verdi.Alevlerin bir anda parlamasıyla çocuğun vücudunun üçte bire yakın kısmında yanık oluştu.Komşularının yardıma koştuğu çocuk, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı, müdahalenin ardından İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesine sevk edildi.SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akgün Oral tarafından muayene edilen çocuk için acil deri nakli yapılmasına karar verildi.Oral'ın başkanlığındaki ameliyat ekibi, İ.Y'nin vücudunda yanan bölümlerin yerine vücudunun sağlam yerlerinden aldıkları derileri nakletti.Bir süre yoğun bakımda tedavi gören çocuğun tedavisi yanık merkezinde sürüyor."Vücut derisinin neredeyse üçte biri çıkarıldı"Prof. Dr. Oral, AA muhabirine, aynı dönemde, benzer şekilde yaralanmış 7 yaşında bir çocuğun da hastanelerine getirildiğini ve bu çocuğu da ameliyat ettiklerini söyledi.İ.Y'nin daha ağır şekilde yaralandığını ve ameliyatının 7 saat sürdüğünü kaydeden Oral, "Vücut derisinin neredeyse üçte biri çıkarıldı ve vücudun başka yerlerinden greft dediğimiz deri parçaları alınıp bu yanık saha üzerine uygulanarak nakil ameliyatı yapıldı." dedi.Aileleri de uyaran Oral, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20230828/bakanliktan-insaatta-olu-bulunan-kiz-cocuguyla-ilgili-aciklama-3-kisi-gozaltinda-1075003365.html

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