Bakanlıktan inşaatta ölü bulunan kız çocuğuyla ilgili açıklama: 3 kişi gözaltında

"23 Ağustos tarihinde kuruluşumuzdan izinli olarak ayrılan Y.C.İ. izin süresi bitiminde kuruluşa dönmemiş, bunun üzerine kuruluş görevlilerimiz ivedilikle kolluk kuvvetlerine kayıp bildiriminde bulunmuştur. Gelen ihbar üzerine olay yerine intikal eden personellerimiz vefat eden kişinin Y.C.İ. olduğunu doğrulamıştır. Olayla ilgili olduğu tespit edilen 3 kişi gözaltına alınmış, adli süreç devam etmektedir. Bakanlık olarak suçluların en ağır cezayı alması için davaya müdahil olup hukuki sürecin yakından takipçisi olacağız."