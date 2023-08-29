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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230829/rusya-belgorod-ve-tula-bolgelerinin-semalarinda-ukraynaya-ait-ihalar-imha-edildi-1075013463.html
Rusya: Belgorod ve Tula bölgelerinin semalarında Ukrayna'ya ait İHA'lar imha edildi
Rusya: Belgorod ve Tula bölgelerinin semalarında Ukrayna'ya ait İHA'lar imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, dün akşam ve bu sabah saatlerinde Ukrayna ordusunun yeni terör saldırısı girişimlerinin önlendiğini duyurdu. 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T11:26+0300
2023-08-29T11:26+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
insansız hava aracı (iha)
hava savunma sistemi
hava savunma
etkisiz hale getirildi
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tula
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre dün akşam saat 23.00 sularında Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki tesislere yönelik uçak tipi İHA'yla gerçekleştirdiği terör saldırısı girişimi akamete uğratıldı.İHA, Belgoros Bölgesi semalarında Rus hava savunma sistemleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.Tula'da 2 İHA imha edildiUkrayna'nın bir diğer saldırı girişimi bu sabah saatlerinde kaydedildi. Kiev rejiminin Rusya topraklarına gönderdiği 2 uçak tipi İHA, Tula Bölgesi üzerindeyken hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230829/belgorod-bolgesinde-ukrayna-ordusuna-ait-bir-iha-vuruldu-1075005808.html
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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, insansız hava aracı (iha), hava savunma sistemi, hava savunma, etkisiz hale getirildi, kiev, tula
rusya, ukrayna, ukrayna krizi, insansız hava aracı (iha), hava savunma sistemi, hava savunma, etkisiz hale getirildi, kiev, tula

Rusya: Belgorod ve Tula bölgelerinin semalarında Ukrayna'ya ait İHA'lar imha edildi

11:26 29.08.2023
© Fotoğraf : mil.ruOrion insansız hava aracı
Orion insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
© Fotoğraf : mil.ru
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Rusya Savunma Bakanlığı, dün akşam ve bu sabah saatlerinde Ukrayna ordusunun yeni terör saldırısı girişimlerinin önlendiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre dün akşam saat 23.00 sularında Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki tesislere yönelik uçak tipi İHA'yla gerçekleştirdiği terör saldırısı girişimi akamete uğratıldı.

İHA, Belgoros Bölgesi semalarında Rus hava savunma sistemleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Tula'da 2 İHA imha edildi

Ukrayna'nın bir diğer saldırı girişimi bu sabah saatlerinde kaydedildi. Kiev rejiminin Rusya topraklarına gönderdiği 2 uçak tipi İHA, Tula Bölgesi üzerindeyken hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
Ukrayna krizi
Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait bir İHA vuruldu
00:58
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