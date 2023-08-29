https://sputniknews.com.tr/20230829/rusya-belgorod-ve-tula-bolgelerinin-semalarinda-ukraynaya-ait-ihalar-imha-edildi-1075013463.html
Rusya: Belgorod ve Tula bölgelerinin semalarında Ukrayna'ya ait İHA'lar imha edildi
Rusya: Belgorod ve Tula bölgelerinin semalarında Ukrayna'ya ait İHA'lar imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, dün akşam ve bu sabah saatlerinde Ukrayna ordusunun yeni terör saldırısı girişimlerinin önlendiğini duyurdu. 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T11:26+0300
2023-08-29T11:26+0300
2023-08-29T11:26+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
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insansız hava aracı (iha)
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etkisiz hale getirildi
kiev
tula
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre dün akşam saat 23.00 sularında Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki tesislere yönelik uçak tipi İHA'yla gerçekleştirdiği terör saldırısı girişimi akamete uğratıldı.İHA, Belgoros Bölgesi semalarında Rus hava savunma sistemleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.Tula'da 2 İHA imha edildiUkrayna'nın bir diğer saldırı girişimi bu sabah saatlerinde kaydedildi. Kiev rejiminin Rusya topraklarına gönderdiği 2 uçak tipi İHA, Tula Bölgesi üzerindeyken hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230829/belgorod-bolgesinde-ukrayna-ordusuna-ait-bir-iha-vuruldu-1075005808.html
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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, insansız hava aracı (iha), hava savunma sistemi, hava savunma, etkisiz hale getirildi, kiev, tula
rusya, ukrayna, ukrayna krizi, insansız hava aracı (iha), hava savunma sistemi, hava savunma, etkisiz hale getirildi, kiev, tula
Rusya: Belgorod ve Tula bölgelerinin semalarında Ukrayna'ya ait İHA'lar imha edildi
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Rusya Savunma Bakanlığı, dün akşam ve bu sabah saatlerinde Ukrayna ordusunun yeni terör saldırısı girişimlerinin önlendiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre dün akşam saat 23.00 sularında Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki tesislere yönelik uçak tipi İHA'yla gerçekleştirdiği terör saldırısı girişimi akamete uğratıldı.
İHA, Belgoros Bölgesi semalarında Rus hava savunma sistemleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Tula'da 2 İHA imha edildi
Ukrayna'nın bir diğer saldırı girişimi bu sabah saatlerinde kaydedildi. Kiev rejiminin Rusya topraklarına gönderdiği 2 uçak tipi İHA, Tula Bölgesi üzerindeyken hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.