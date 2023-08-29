https://sputniknews.com.tr/20230829/rusya-belgorod-ve-tula-bolgelerinin-semalarinda-ukraynaya-ait-ihalar-imha-edildi-1075013463.html

Rusya: Belgorod ve Tula bölgelerinin semalarında Ukrayna'ya ait İHA'lar imha edildi

Rusya: Belgorod ve Tula bölgelerinin semalarında Ukrayna'ya ait İHA'lar imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, dün akşam ve bu sabah saatlerinde Ukrayna ordusunun yeni terör saldırısı girişimlerinin önlendiğini duyurdu. 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T11:26+0300

2023-08-29T11:26+0300

2023-08-29T11:26+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

insansız hava aracı (iha)

hava savunma sistemi

hava savunma

etkisiz hale getirildi

kiev

tula

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre dün akşam saat 23.00 sularında Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki tesislere yönelik uçak tipi İHA'yla gerçekleştirdiği terör saldırısı girişimi akamete uğratıldı.İHA, Belgoros Bölgesi semalarında Rus hava savunma sistemleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.Tula'da 2 İHA imha edildiUkrayna'nın bir diğer saldırı girişimi bu sabah saatlerinde kaydedildi. Kiev rejiminin Rusya topraklarına gönderdiği 2 uçak tipi İHA, Tula Bölgesi üzerindeyken hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230829/belgorod-bolgesinde-ukrayna-ordusuna-ait-bir-iha-vuruldu-1075005808.html

rusya

ukrayna

kiev

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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, insansız hava aracı (iha), hava savunma sistemi, hava savunma, etkisiz hale getirildi, kiev, tula