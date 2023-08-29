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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230829/peskov-kiev-batinin-rus-olan-her-seyin-yok-edilmesini-destekledigine-inanmak-istiyor-1075020356.html
Peskov: Kiev, Batı'nın ‘Rus olan her şeyin’ yok edilmesini desteklediğine inanmak istiyor
Peskov: Kiev, Batı'nın ‘Rus olan her şeyin’ yok edilmesini desteklediğine inanmak istiyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev’in, Batılı ülkelerin Kırım da dahil olmak üzere ‘Rus olan her şeyin’ yok edilmesi konusunda Ukrayna'yı desteklediğine... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T14:58+0300
2023-08-29T14:58+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
dmitriy peskov
vladimir putin
kırım
emmanuel macron
olaf scholz
papa francis
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Kremlin Sözcüsü Peskov, bugünkü basın toplantısında Kiev'in Batılı ülkelerin Ukrayna'nın ‘Rus olan her şeye’ ve özellikle de Kırım’a saldırmasına onay verdiği yönündeki açıklamaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Peskov, “Kiev rejiminin temsilcileri buna inanmak istiyor ve elbette, Batılı ülkeleri bu çatışmanın mümkün olduğunca derinine sürüklemek için ellerinden gelen her şeyi yapmak istiyor. Biz, Batılı ülkelerin bundan gelen tehlikenin ve bu tür bir müdahalenin bedelinin kaçınılmaz olduğunun farkında olduklarını anlıyoruz. Bu nedenle şu anda farklı bakış açıları çelişiyor, biz bunu çok dikkatli bir şekilde izliyoruz” diye konuştu.‘Papa'nın Rus tarihi mirasının önemini paylaşması memnuniyet verici’Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis’in ‘Rusya'nın büyüklüğü’ ile ilgili sözlerini yorumlayan Peskov, Papa’nın gençlere ülkenin tarihi mirasını hatırlatmanın önemini paylaşmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.Sözcü, “Papa Rus tarihini biliyor ve bu çok iyi. Bu gerçekten derin tarihin derin kökleri var ve mirasımız sadece (Büyük) Petro ya da Yekaterina (Çariçe 2. Katerina) ile sınırlı değil, bu miras çok daha eskiye dayanıyor. Ve şu anda devletimizin, kamu birliğimizin, okullarda öğretmenlerimizin ve üniversitelerde öğretim görevlilerimizin yaptığı gibi bu mirasın sürekli olarak gençlerimize aşılanması, hatırlatılması gerekiyor. Ve Papa’nın da bu çabalarla uyum içinde olması çok ama çok memnuniyet vericidir” ifadelerini kullandı.‘Putin Batı’nın Rusya karşıtı yaptırımları konusunu Scholz ya da Macron ile hiç tartışmadı’Bild gazetesinin Mart 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Rus liderin Moskova'ya uygulanan yaptırımlardan bahsetmemesine şaşırdıkları şeklinde yayınladığı haberi de değerlendiren Peskov, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230829/her-seyi-yok-et-emri-alan-kievin-kirim-saldirisi-soylemine-rusyadan-cevap-fasist-bir-aciklama-1075018685.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, dmitriy peskov, vladimir putin, kırım, emmanuel macron, olaf scholz, papa francis, saldırı
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, dmitriy peskov, vladimir putin, kırım, emmanuel macron, olaf scholz, papa francis, saldırı

Peskov: Kiev, Batı'nın ‘Rus olan her şeyin’ yok edilmesini desteklediğine inanmak istiyor

14:58 29.08.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev’in, Batılı ülkelerin Kırım da dahil olmak üzere ‘Rus olan her şeyin’ yok edilmesi konusunda Ukrayna'yı desteklediğine inanmak istediğini, ancak Batı’nın çatışmaya dahil olmanın risklerinin farkında olduğunu ve bu noktada farklı bakış açılarının çeliştiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, bugünkü basın toplantısında Kiev'in Batılı ülkelerin Ukrayna'nın ‘Rus olan her şeye’ ve özellikle de Kırım’a saldırmasına onay verdiği yönündeki açıklamaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Peskov, “Kiev rejiminin temsilcileri buna inanmak istiyor ve elbette, Batılı ülkeleri bu çatışmanın mümkün olduğunca derinine sürüklemek için ellerinden gelen her şeyi yapmak istiyor. Biz, Batılı ülkelerin bundan gelen tehlikenin ve bu tür bir müdahalenin bedelinin kaçınılmaz olduğunun farkında olduklarını anlıyoruz. Bu nedenle şu anda farklı bakış açıları çelişiyor, biz bunu çok dikkatli bir şekilde izliyoruz” diye konuştu.

‘Papa'nın Rus tarihi mirasının önemini paylaşması memnuniyet verici’

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis’in ‘Rusya'nın büyüklüğü’ ile ilgili sözlerini yorumlayan Peskov, Papa’nın gençlere ülkenin tarihi mirasını hatırlatmanın önemini paylaşmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Sözcü, “Papa Rus tarihini biliyor ve bu çok iyi. Bu gerçekten derin tarihin derin kökleri var ve mirasımız sadece (Büyük) Petro ya da Yekaterina (Çariçe 2. Katerina) ile sınırlı değil, bu miras çok daha eskiye dayanıyor. Ve şu anda devletimizin, kamu birliğimizin, okullarda öğretmenlerimizin ve üniversitelerde öğretim görevlilerimizin yaptığı gibi bu mirasın sürekli olarak gençlerimize aşılanması, hatırlatılması gerekiyor. Ve Papa’nın da bu çabalarla uyum içinde olması çok ama çok memnuniyet vericidir” ifadelerini kullandı.

‘Putin Batı’nın Rusya karşıtı yaptırımları konusunu Scholz ya da Macron ile hiç tartışmadı’

Bild gazetesinin Mart 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Rus liderin Moskova'ya uygulanan yaptırımlardan bahsetmemesine şaşırdıkları şeklinde yayınladığı haberi de değerlendiren Peskov, şunları söyledi:
“Kendi adıma ancak şunu teyit edebilirim ki Başkan Putin, bu yaptırımları uygulayan ülkelerin liderleriyle gerçekleştirdiği temaslarda yaptırımlar konusuna hiç değinmedi.”
Duma - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
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