6 Şubat depreminde kaybolan Özbek üniversite öğrencisi Maftuna'nın ailesinden Türk yetkililere çağrı
19:06 29.08.2023 (güncellendi: 19:09 29.08.2023)
© İHA / İSHAK GÜNGÖR-Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde deprem sonrası arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren Muş Valiliği koordinesindeki ekipler, 637 saat sonra 2 keçiyi canlı olarak enkazdan çıkardı.
© İHA / İSHAK GÜNGÖR-
Özbekistan vatandaşı Maftuna Kurbanova’nın üniversite eğitimi için yerleştiği Kahramanmaraş’taki evi, 6 Şubat’ta gerçekleşen çifte depremde yıkıldı. O tarihten bu yana cansız bedenine bile ulaşılamayan Kurbanova’nın ailesi, Türk yetkililere destek çağrısında bulunuyor.
6 Şubat depreminde Kahramanmaraş'ta bulunan Özbekistan vatandaşı Maftuna Kurbanova yaklaşık olarak 7 aydır kayıp.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi sağlık bölümü 2.sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Kurbanova'nın yaşadığı ev depremde yıkılmış ancak enkazdaki arama kurtarma çalışmalarında genç kıza ulaşılmamıştı.
Maftuna'nın annesi, depremin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen kızından haber alabilmek için yetkililere çağrıda bulundu.
Ksü öğrencilerinden Maftuna Kurbanova 2003 Özbekistan ve Fazılat Maylibayeva 2004 Özbekistan 50 gün oldu enkazda kalmışlar bulunamıyorlar.Yakınları öldüler mi sağ mı bilmiyorlar.Lütfen yardımcı olun arkadaşlarımızı bulalım @csbgovtr @buyuksehirkm @adalet_bakanlik @TCkahramanmaras pic.twitter.com/fLFrLdLKqe— Dr.Merve Bishop (@drmervebishop) March 29, 2023
Depremin yaşandığı saatin öncesinde Maftuna'nın annesi ve Maftuna o gün son kez telefonda konuşmuştu. Kızından gelecek herhangi bir haberi bekleyen Maftuna'nın annesi yetkilere seslenerek ''Kızımın sağ olup olmadığını bilmek istiyorum, en azından kendisine dair bir haber almak istiyorum'' dedi.
Maftuna'nın en son Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İsmet Paşa Mahallesi Borsa Caddesi, Buket Sitesi'nin birinci katında bulunduğu biliniyor.
Onbinlerce kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, çok sayıda ilde ağır yıkımlara yol açmıştı.
50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremde, arama kurtarma ekipleri enkazda yoğun çalışmalar yürütmüştü.
61 farklı ülkeden de desteklerle gerçekleştirilen çalışmalar aylar boyunca devam etmişti.