https://sputniknews.com.tr/20230829/ozbek-universite-ogrencisi-maftunadan-6-subattan-beri-haber-alinamiyor---1075025444.html

6 Şubat depreminde kaybolan Özbek üniversite öğrencisi Maftuna'nın ailesinden Türk yetkililere çağrı

6 Şubat depreminde kaybolan Özbek üniversite öğrencisi Maftuna'nın ailesinden Türk yetkililere çağrı

Özbekistan vatandaşı Maftuna Kurbanova’nın üniversite eğitimi için yerleştiği Kahramanmaraş’taki evi, 6 Şubat’ta gerçekleşen çifte depremde yıkıldı. O tarihten... 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T19:06+0300

2023-08-29T19:06+0300

2023-08-29T19:09+0300

türkiye

deprem

kayıp

özbek

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6 Şubat depreminde Kahramanmaraş'ta bulunan Özbekistan vatandaşı Maftuna Kurbanova yaklaşık olarak 7 aydır kayıp. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi sağlık bölümü 2.sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Kurbanova'nın yaşadığı ev depremde yıkılmış ancak enkazdaki arama kurtarma çalışmalarında genç kıza ulaşılmamıştı. Maftuna'nın annesi, depremin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen kızından haber alabilmek için yetkililere çağrıda bulundu. Depremin yaşandığı saatin öncesinde Maftuna'nın annesi ve Maftuna o gün son kez telefonda konuşmuştu. Kızından gelecek herhangi bir haberi bekleyen Maftuna'nın annesi yetkilere seslenerek ''Kızımın sağ olup olmadığını bilmek istiyorum, en azından kendisine dair bir haber almak istiyorum'' dedi. Maftuna'nın en son Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İsmet Paşa Mahallesi Borsa Caddesi, Buket Sitesi'nin birinci katında bulunduğu biliniyor. Onbinlerce kişi hayatını kaybetti Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, çok sayıda ilde ağır yıkımlara yol açmıştı. 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremde, arama kurtarma ekipleri enkazda yoğun çalışmalar yürütmüştü. 61 farklı ülkeden de desteklerle gerçekleştirilen çalışmalar aylar boyunca devam etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230827/prof-dr-naci-gorur-o-ili-uyardi-kahramanmaras-depremi-bu-faya-transfer-etmis-olabilir-1074969914.html

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maftuna kurbanova, depremde kayıplar