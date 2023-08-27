https://sputniknews.com.tr/20230827/prof-dr-naci-gorur-o-ili-uyardi-kahramanmaras-depremi-bu-faya-transfer-etmis-olabilir-1074969914.html

Prof. Dr. Naci Görür o ili uyardı: 'Kahramanmaraş depremi, bu faya transfer etmiş olabilir'

Prof. Dr. Naci Görür o ili uyardı: 'Kahramanmaraş depremi, bu faya transfer etmiş olabilir'

Prof. Dr. Naci Görür, “Malatya’da bu hat üzerinde ve yakınındaki yerleşim alanlarında yaşayan insanlarımızın ve yerel yönetimlerin daha dikkatli olmasını... 27.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-27T12:55+0300

2023-08-27T12:55+0300

2023-08-27T12:55+0300

türkiye

deprem

naci görür

kahramanmaraş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/02/1074267942_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_a17c4a7d33bffe9bcf78e27cd0f01c53.jpg

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, X hesabından (eski adıyla Twitter) hesabından paylaştığı mesajda, Malatya fayıyla ilgili açıklamasına ‘spekülasyon’ diyen Prof. Dr. Ramazan Demirtaş’a yanıt verdi. Demirtaş’ın “Yapmayın Allah aşkına dünyanın hiç bir yerinde bu şekilde spekülatif açıklama yapılmaz” açıklamasına Görür, “Umarım ki bilim dünyasında benden çok daha iyi yerlere gelir. Ama meslektaşlarını kötüleyerek olmaz, hele medya ortamında hiç olmaz. Bunu uluslararası bilim ortamında yapsın” karşılığını verdi.Öte yandan Malatya’ya deprem uyarısında da bulunan Görür, “Bu olasılığa göre Malatya’da bu hat üzerinde ve yakınındaki yerleşim alanlarında yaşayan insanlarımızın ve yerel yönetimlerin daha dikkatli olmasını istemenin bir zararı olmaz” dedi.'Meslektaşlarını kötüleyerek olmaz'Görür, sosyal medya paylaşımında şunları belirtti:'Belirli oranda bir stresi Malatya fayına transfer etmiş olabilir'

türkiye

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, naci görür, kahramanmaraş