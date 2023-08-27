Prof. Dr. Naci Görür o ili uyardı: 'Kahramanmaraş depremi, bu faya transfer etmiş olabilir'
© AANaci Görür
© AA
Prof. Dr. Naci Görür, “Malatya’da bu hat üzerinde ve yakınındaki yerleşim alanlarında yaşayan insanlarımızın ve yerel yönetimlerin daha dikkatli olmasını istemenin bir zararı olmaz” dedi.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, X hesabından (eski adıyla Twitter) hesabından paylaştığı mesajda, Malatya fayıyla ilgili açıklamasına ‘spekülasyon’ diyen Prof. Dr. Ramazan Demirtaş’a yanıt verdi. Demirtaş’ın “Yapmayın Allah aşkına dünyanın hiç bir yerinde bu şekilde spekülatif açıklama yapılmaz” açıklamasına Görür, “Umarım ki bilim dünyasında benden çok daha iyi yerlere gelir. Ama meslektaşlarını kötüleyerek olmaz, hele medya ortamında hiç olmaz. Bunu uluslararası bilim ortamında yapsın” karşılığını verdi.
Öte yandan Malatya’ya deprem uyarısında da bulunan Görür, “Bu olasılığa göre Malatya’da bu hat üzerinde ve yakınındaki yerleşim alanlarında yaşayan insanlarımızın ve yerel yönetimlerin daha dikkatli olmasını istemenin bir zararı olmaz” dedi.
'Meslektaşlarını kötüleyerek olmaz'
Görür, sosyal medya paylaşımında şunları belirtti:
“Değerli takipçilerim. Bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm ama size olan saygımdan ötürü yapıyorum. Bir genç meslektaşım Malatya Fayı ile ilgili açıklamamı beğenmemiş ve spekülasyon demiş. Kendi fikridir, saygı duyarım. Umarım ki bilim dünyasında benden çok daha iyi yerlere gelir. Ama meslektaşlarını kötüleyerek olmaz, hele medya ortamında hiç olmaz. Bunu uluslararası bilim ortamında yapsın.
Değerli takipcilerim. Bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm ama size olan saygımdan ötürü yapıyorum. Bir genç meslektaşım Malatya Fayı ile ilgili açıklamamı beğenmemiş ve spekülasyon demiş. Keni fikridir, saygı duyarım. Umarım ki bilim dünyasında benden çok daha iyi…— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) August 26, 2023
'Belirli oranda bir stresi Malatya fayına transfer etmiş olabilir'
“Şimdi gelelim Malatya Fayına. Bu fay üzerinde 6 Şubatta 7,6 büyüklükte deprem olan Çardak fayı ile geometrik ilişkili. Bu büyüklükte bir deprem belirli oranda bir stresi Malatya fayına transfer etmiş olabilir. Bu olasılığa göre Malatya’da bu hat üzerinde ve yakınındaki yerleşim alanlarında yaşayan insanlarımızın ve yerel yönetimlerin daha dikkatli olmasını istemenin bir zararı olmaz. Amaç korkmamak ise kulağımızı kapatmakla olmaz. Malatya’nın deprem dirençli hale getirilmesini yöneticilerimizden demokratik yollarla talep edelim. Bu mümkün, sevgiyle.”