https://sputniknews.com.tr/20230829/meteorolojiden-cok-sayida-ile-sari-kodlu-uyari-sicakliklar-12-derece-birden-azalacak-1075006762.html

Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı kodlu uyarı: Sıcaklıklar 12 derece birden azalacak

Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı kodlu uyarı: Sıcaklıklar 12 derece birden azalacak

Ülke genelinde etkili olan bunaltıcı sıcaklar yerini yağışa bıraktı. Meteoroloji tarafından 9 il için sarı kodlu uyarı yapılırken hava sıcaklığının, yurdun... 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T06:25+0300

2023-08-29T06:25+0300

2023-08-29T06:25+0300

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istanbul hava durumu

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Türkiye genelinde etkili olan kavurucu sıcakların etkisi azalıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz ile Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığının doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Yağışların Doğu Karadeniz ile Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Bölgelere göre hava durumuMARMARAAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 37°CAz bulutluİSTANBUL °C, 33°CAz bulutluKIRKLARELİ °C, 35°CAz bulutluSAKARYA °C, 33°CAz bulutluEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 31°CAz bulutluDENİZLİ °C, 37°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 33°CParçalı bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 34°CAz bulutluHATAY °C, 30°CParçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 33°CParçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 31°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 33°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 33°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 30°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 32°CAz bulutluDÜZCE °C, 34°CAz bulutluKASTAMONU °C, 31°CAz bulutluZONGULDAK °C, 28°CAz bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 31°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 31°CParçalı bulutluTOKAT °C, 30°CParçalı bulutluTRABZON °C, 29°CParçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KARS °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA °C, 28°CParçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 25°CParçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Şanlıurfa dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 33°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

https://sputniknews.com.tr/20230828/meteorolojiden-cok-sayida-il-icin-sari-alarm-saat-verildi-kuvvetli-olacak-1074978326.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu