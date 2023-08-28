https://sputniknews.com.tr/20230828/meteorolojiden-cok-sayida-il-icin-sari-alarm-saat-verildi-kuvvetli-olacak-1074978326.html
Meteoroloji'den çok sayıda il için 'sarı' alarm: Saat verildi, kuvvetli olacak
Meteoroloji'den çok sayıda il için 'sarı' alarm: Saat verildi, kuvvetli olacak
Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre, yurt genelinde etkili olan aşırı sıcaklar 6 derece azalıyor. Çok sayıda ilde gök gürültülü sağanak yağış... 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T06:32+0300
2023-08-28T06:32+0300
2023-08-28T06:32+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1c/1074979003_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_39c8c0d669cb99d91d7a8822627be1db.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Yurt genelinde etkili olan kavurucu sıcaklar kademeli olarak azalıyor ve yerini çarşambaya kadar sağanak yağışa bırakıyor. Son değerlendirmelere göre, Akdeniz ve Doğu Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Konya, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Ordu, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı, Kayseri’nin güney ve doğusu ile Sivas’ın güneybatısı ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı, İç ve güney kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Yağışların Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı, Kayseri’nin güney ve doğusu ile Sivas’ın güneybatısı ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 KG/ M2) olacağı tahmin ediliyor.Sarı ve turuncu kod nedir?"Hava durumu potansiyel tehlikelidir" anlamını taşıyan "Sarı" kod ile "Meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı" uyarısı yapılıyor."Turuncu" kod ise "hava durumunun tehlikeli" olduğu anlamına geliyor. Bu kod, "Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir" uyarısını içeriyor.İllere göre hava durumuMARMARAParçalı ve az bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 36°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 31°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 34°CParçalı ve az bulutluSAKARYA °C, 30°CParçalı ve az bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 31°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 35°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 33°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 35°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Hatay, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.ADANA °C, 32°CParçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 31°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 30°CParçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak kuvvetli olması bekleniyor.MERSİN °C, 32°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kayseri’nin güney ve doğusu ile Sivas’ın güneybatısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA °C, 32°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 35°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 29°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 31°CParçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 12°C, 30°CAz bulutluDÜZCE 20°C, 30°CAz bulutluKASTAMONU 12°C, 30°CAz bulutluZONGULDAK 18°C, 26°CAz bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 30°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 30°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 30°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 28°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Elazığ çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 30°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 30°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 33°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağnak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 29°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 37°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 31°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 37°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 35°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
https://sputniknews.com.tr/20230827/saganak-yagis-geliyor-prof-dr-orhan-sen-tarih-vererek-uyardi-1074968121.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1c/1074979003_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_329d4a2a68286d9bf0a09a9c4508813c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu
Meteoroloji'den çok sayıda il için 'sarı' alarm: Saat verildi, kuvvetli olacak
Abone ol
Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre, yurt genelinde etkili olan aşırı sıcaklar 6 derece azalıyor. Çok sayıda ilde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken; Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Sivas, Hatay, Kayseri, Niğde ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Yurt genelinde etkili olan kavurucu sıcaklar kademeli olarak azalıyor ve yerini çarşambaya kadar sağanak yağışa bırakıyor.
Son değerlendirmelere göre, Akdeniz ve Doğu Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Konya, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Ordu, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı, Kayseri’nin güney ve doğusu ile Sivas’ın güneybatısı ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı, İç ve güney kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Yağışların Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı, Kayseri’nin güney ve doğusu ile Sivas’ın güneybatısı ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 KG/ M2) olacağı tahmin ediliyor.
Sarı ve turuncu kod nedir?
"Hava durumu potansiyel tehlikelidir" anlamını taşıyan "Sarı" kod ile "Meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı" uyarısı yapılıyor.
"Turuncu" kod ise "hava durumunun tehlikeli" olduğu anlamına geliyor. Bu kod, "Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir" uyarısını içeriyor.
İllere göre hava durumu
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 36°C
İSTANBUL °C, 31°C
KIRKLARELİ °C, 34°C
SAKARYA °C, 30°C
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 31°C
DENİZLİ °C, 35°C
İZMİR °C, 33°C
MANİSA °C, 35°C
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Hatay, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 30°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kayseri’nin güney ve doğusu ile Sivas’ın güneybatısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 32°C
ÇANKIRI °C, 35°C
ESKİŞEHİR °C, 29°C
KONYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 30°C
DÜZCE 20°C, 30°C
KASTAMONU 12°C, 30°C
ZONGULDAK 18°C, 26°C
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
SAMSUN °C, 30°C
TOKAT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Elazığ çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 30°C
KARS °C, 30°C
MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağnak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 29°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 37°C
ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu