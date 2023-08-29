https://sputniknews.com.tr/20230829/memur-emekli-zamminda-4-toplanti-zam-orani-ne-olacak-1075020052.html

Memur-emekli zammında 4. toplantı: Zam oranı ne olacak?

Memur-emekli zammında 4. toplantı: Zam oranı ne olacak?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 4'üncü toplantısı başladı. 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T14:30+0300

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2023-08-29T14:30+0300

ekonomi

ekonomi

memur

memur-sen

memur zammı

memur maaşı

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7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti ile zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurusuyla 26 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan kurul 4'üncü kez bir araya geldi.Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında saat 14.00'te başlayan toplantıda, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranının kararlaştırılması bekleniyor.Kurulun verdiği karar kesin olacak ve karara itiraz edilemeyecek.Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230829/memur-emekli-zammi-icin-kritik-toplanti-31-agustosa-kadar-aciklanacak-1075007445.html

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