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https://sputniknews.com.tr/20230829/memur-emekli-zammi-icin-kritik-toplanti-31-agustosa-kadar-aciklanacak-1075007445.html
Memur-emekli zammı için kritik toplantı: 31 Ağustos'a kadar açıklanacak
Memur-emekli zammı için kritik toplantı: 31 Ağustos'a kadar açıklanacak
Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yetkili konfederasyon Memur-Sen'in... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T06:51+0300
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ekonomi
memur
memur zammı
memur maaşı
emekli maaşı
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Kamu İşveren Heyeti ile yetkili konfederasyon Memur-Sen'in, 1 Ağustos'ta başlayıp 22 Ağustos'ta sona eren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşamamasının ardından, başlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci sürüyor.NTV'nin haberine göre kurul, 4. toplantısını bugün yapacak. 3. toplantısını dün yapan 11 kişiden oluşan hakem heyetinin gündeminde zam oranı başta olmak üzere anlaşılamayan maddeler vardı.7 saat süren toplantıda, uzlaşma sağlanamayan maddeler müzakere edildi.Kurul, Pazar günü gerçekleşen ikinci toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur Sendikaları Konfederasyonları temsilcilerini dinlemişti.Yüzde 70 talep edilmiştiMemur-Sen, 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde, 2024 için toplam yüzde 70, 2025 içinse yüzde 40 zam talep etmişti.Kamu işveren heyeti ise, 2024 yılı için toplam yüzde 25, 2025 yılı için ise toplam yüzde 11 zam teklif etti.Kamu Görevlileri Hakem Kurulu bugün saat 14.00'te dördüncü kez toplanacak.Zam konusunda nihai kararın 31 Ağustos'a kadar açıklanması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230828/hakem-kurulunun-3-toplantisi-basladi-memur-ve-emeklinin-zam-orani-ne-olacak--1074997133.html
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memur, memur zammı, memur maaşı, emekli maaşı
memur, memur zammı, memur maaşı, emekli maaşı

Memur-emekli zammı için kritik toplantı: 31 Ağustos'a kadar açıklanacak

06:51 29.08.2023
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Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurusuyla Kamu Görevlileri Hakem Kurulu çalışmalarını sürdürüyor. Kurul bugün saat 14.00'te 4. kez toplanacak. Kararın perşembe gününe kadar açıklanması gerekiyor.
Kamu İşveren Heyeti ile yetkili konfederasyon Memur-Sen'in, 1 Ağustos'ta başlayıp 22 Ağustos'ta sona eren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşamamasının ardından, başlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci sürüyor.
NTV'nin haberine göre kurul, 4. toplantısını bugün yapacak.

3. toplantısını dün yapan 11 kişiden oluşan hakem heyetinin gündeminde zam oranı başta olmak üzere anlaşılamayan maddeler vardı.

7 saat süren toplantıda, uzlaşma sağlanamayan maddeler müzakere edildi.

Kurul, Pazar günü gerçekleşen ikinci toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur Sendikaları Konfederasyonları temsilcilerini dinlemişti.

Yüzde 70 talep edilmişti

Memur-Sen, 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde, 2024 için toplam yüzde 70, 2025 içinse yüzde 40 zam talep etmişti.
Kamu işveren heyeti ise, 2024 yılı için toplam yüzde 25, 2025 yılı için ise toplam yüzde 11 zam teklif etti.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu bugün saat 14.00'te dördüncü kez toplanacak.
Zam konusunda nihai kararın 31 Ağustos'a kadar açıklanması bekleniyor.
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EKONOMİ
Hakem Kurulu'nun 3. toplantısı başladı: Memur ve emeklinin zam oranı ne olacak?
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