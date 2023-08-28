https://sputniknews.com.tr/20230828/hakem-kurulunun-3-toplantisi-basladi-memur-ve-emeklinin-zam-orani-ne-olacak--1074997133.html

Hakem Kurulu'nun 3. toplantısı başladı: Memur ve emeklinin zam oranı ne olacak?

Hakem Kurulu'nun 3. toplantısı başladı: Memur ve emeklinin zam oranı ne olacak?

Memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zam oranında son sözü Kamu Görevlileri Hakem Kurulu söyleyecek. Önceki gün ilk toplantısını yapan kurul, dün bir kez daha... 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T15:51+0300

2023-08-28T15:51+0300

2023-08-28T15:51+0300

ekonomi

memur

memur-sen

memur zammı

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7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde Kamu Görevlileri Hakem Heyeti 3. toplantısı başladı.Memur ve memur emeklisinin iki yıllık zam oranında gözler Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda. Kurul ikinci toplantısını dün yaptı. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığındaki toplantıya, akademisyenler, Memur-Sen, Kamu-sen ve KESK temsilcilerinden oluşan 11 üyenin tamamı katıldı.Toplantıda taraflar dinlendi. Önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ardından Memur-Sen yetkilileri zam oranına ilişkin kendi bakış açılarını ortaya koydu.Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yaptığı kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşuyor.Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230827/milyonlar-bekliyor-memur-ve-emekli-zammi-ne-zaman-aciklanacak-1074970044.html

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memur, memur-sen, memur zammı