https://sputniknews.com.tr/20230829/letonyada-yasayan-ruslardan-dil-sinavina-ek-olarak-rusyanin-eylemlerini-kinamalari-istendi-1075022529.html

Letonya’da yaşayan Ruslardan dil sınavına ek olarak Rusya’nın eylemlerini kınamaları istendi

Letonya’da yaşayan Ruslardan dil sınavına ek olarak Rusya’nın eylemlerini kınamaları istendi

BM, AGİT ve Avrupa Konseyi’ne Letonya’daki Rusya vatandaşlarını sınır dışı edilmekten koruma çağrısında bulunan Rusya Devlet Başkanlığı İnsan Hakları Konseyi... 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T16:33+0300

2023-08-29T16:33+0300

2023-08-29T16:33+0300

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Letonya’da yaşayan Rusya vatandaşları sınır dışı edilme tehlikesi ile karşı karşıya. Letonya’da oturma izni ile yaşayan ve resmi dil sınavını geçmeyen yaklaşık 6 bin Rusya vatandaşı 1 Eylül’den itibaren ülkeden sınır dışı edilebilecek.Letonya’da, geçen yılın Ağustos yıldan itibaren daimi oturma izni sadece resmi dil sınavını geçen Rusya vatandaşlarına veriliyor. Rusya Devlet Başkanlığı İnsan Hakları Konseyi, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Konseyi'nin insan hakları kurumlarına, dil sınavını geçemeyen Letonya'nın Rusça konuşan sakinlerini zorla sınır dışı edilmekten koruma çağrısında bulundu.Yurtdışında oylamaya sunulan çağrı metninde, “Bu kişiler genel olarak SSCB zamanlarından bu yana Letonya'da yaşayan ileri yaşlarda emeklilerdir. Uzun yıllar boyunca bu insanların çalışmaları, bu ülkenin ekonomik temelini oluşturdu ve Letonya mevzuatı, geçen yılın sonbaharına kadar cumhuriyette Rus vatandaşlığıyla yaşama imkanını doğrulamak için bu kişilerden herhangi bir dil sınavına girmelerini talep etmiyordu. Üstelik bu insanların uzun yıllardır Letonya'da yaşamış olmaları, Rus dili hakkındaki bilgilerinin ve sahip oldukları Letonca dil bilgisinin, kendi yaşamlarını idame ettirmeleri için oldukça yeterli olduğunu kanıtlıyordu” ifadelerine yer verildi.Meselenin sadece dil sınavı ile sınırlı olmadığına da dikkat çekilen açıklamada, “Yetkililerin bu insanlardan sadece sınavı geçmelerini değil, aynı zamanda Rusya Federasyonu'nun uluslararası arenadaki politikasına yönelik tutumlarını gösteren anketleri doldurmaları da istemesi bu kişilere yönelik özellikle alaycı bir tavır gibi görünüyor. Aslında, insanlardan yalnızca dil sınavlarına girmeleri değil, aynı zamanda siyasi görüşlerini ve Rusya Federasyonu'nun eylemlerini belgelenmiş bir şekilde kınamaları da isteniyor” denildi.Belgede, “Letonyalı yetkililerin bu eylemlerinin, BM Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile büyük ölçüde çeliştiğine inanıyoruz” vurgusu yapıldı. Letonya parlamentosu Saeima’nın Vatandaşlık, Göç ve Sosyal Uyum Komisyonu Başkanı Ingmar Lidaka, ‘yaklaşık 5-6 bin Rusya vatandaşına Eylül ayında ülkeyi terk etme talebi içeren mektuplar gönderileceğini açıklamıştı.

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rusça, dil, letonya, avrupa konseyi, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), birleşmiş milletler (bm), rusya, rusya devlet başkanlığı insan hakları konseyi, avrupa insan hakları sözleşmesi