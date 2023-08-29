https://sputniknews.com.tr/20230829/fsb-omsk-sakini-askeri-birimlere-yonelik-sabotajlar-planliyordu-1075023613.html

FSB: Omsk sakini, askeri birimlere yönelik sabotajlar planlıyordu

FSB: Omsk sakini, askeri birimlere yönelik sabotajlar planlıyordu

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Omsk Bölgesi’nde, Ukrayna gizli servisler için çalışan bir yerel sakinin gözaltına alındığını belirtti. 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T17:11+0300

2023-08-29T17:11+0300

2023-08-29T17:11+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

fsb

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

rus istihbarat teşkilatı (fsb)

terör

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FSB’den yapılan açıklamada, Omsk Bölgesi’nde gözaltına alınan bir Rus vatandaşının, Ukrayna gizli servislerinden, altyapı tesislerine saldırı ve istihbarat toplama görevi aldığı ifade edildi. Zanlıya karşı devlete ihanet, terör örgütüne katılım ve sabotaj suçlarından dava açıldı.FSB Omsk Bölge İdaresi Sözcüsü İrina Rusnak, gözaltına alınan kişi için 'neo-Nazi ideolojisi yandaşı, Ukrayna gizli servislerinin ajanı' nitelendirmesinde bulundu.Ukrayna’dan, 'kritik öneme sahip altyapı tesislerine saldırı düzenleme ve Rusya Savunma Bakanlığı askeri birimleri çevresinde istihbarat toplama' görevi kişinin suçunu itiraf ettiği kaydedildi.Zanlının 21 yaşında olduğu ve demiryolu hattındaki röle kabinini ateşe vermekle suçlandığı belirtildi.Omsk polisinin yayınladığı videoya göre zanlı, adı Ruslan olan bir kişiyle tanıştığını ve onunla Ukrayna’daki askeri operasyonu konuştuğunu anlattı. Ruslan’ın, ona 'röle kabinini ateşe vererek yardımda bulunmayı' teklif ettiğini belirten Omsk sakini, bu teklifi kabul ettiğini ve kabineyi yakarak videosunu Ruslan’a gönderdiğini itiraf etti.

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