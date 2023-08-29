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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230829/fsb-omsk-sakini-askeri-birimlere-yonelik-sabotajlar-planliyordu-1075023613.html
FSB: Omsk sakini, askeri birimlere yönelik sabotajlar planlıyordu
FSB: Omsk sakini, askeri birimlere yönelik sabotajlar planlıyordu
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Omsk Bölgesi’nde, Ukrayna gizli servisler için çalışan bir yerel sakinin gözaltına alındığını belirtti. 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T17:11+0300
2023-08-29T17:11+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
fsb
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
terör
terör örgütü
terör saldırısı
ukrayna
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FSB’den yapılan açıklamada, Omsk Bölgesi’nde gözaltına alınan bir Rus vatandaşının, Ukrayna gizli servislerinden, altyapı tesislerine saldırı ve istihbarat toplama görevi aldığı ifade edildi. Zanlıya karşı devlete ihanet, terör örgütüne katılım ve sabotaj suçlarından dava açıldı.FSB Omsk Bölge İdaresi Sözcüsü İrina Rusnak, gözaltına alınan kişi için 'neo-Nazi ideolojisi yandaşı, Ukrayna gizli servislerinin ajanı' nitelendirmesinde bulundu.Ukrayna’dan, 'kritik öneme sahip altyapı tesislerine saldırı düzenleme ve Rusya Savunma Bakanlığı askeri birimleri çevresinde istihbarat toplama' görevi kişinin suçunu itiraf ettiği kaydedildi.Zanlının 21 yaşında olduğu ve demiryolu hattındaki röle kabinini ateşe vermekle suçlandığı belirtildi.Omsk polisinin yayınladığı videoya göre zanlı, adı Ruslan olan bir kişiyle tanıştığını ve onunla Ukrayna’daki askeri operasyonu konuştuğunu anlattı. Ruslan’ın, ona 'röle kabinini ateşe vererek yardımda bulunmayı' teklif ettiğini belirten Omsk sakini, bu teklifi kabul ettiğini ve kabineyi yakarak videosunu Ruslan’a gönderdiğini itiraf etti.
https://sputniknews.com.tr/20230829/yakalanan-azov-taburu-destekcisi-rusyada-saldiri-hazirliginda-oldugunu-itiraf-etti-1075021527.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rus istihbarat teşkilatı (fsb), terör, terör örgütü, terör saldırısı, ukrayna, ukrayna krizi, omsk, polis, sabotaj
rusya, rusya savunma bakanlığı, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rus istihbarat teşkilatı (fsb), terör, terör örgütü, terör saldırısı, ukrayna, ukrayna krizi, omsk, polis, sabotaj

FSB: Omsk sakini, askeri birimlere yönelik sabotajlar planlıyordu

17:11 29.08.2023
© Sputnik / ЦОС ФСБ РФ / Multimedya arşivine gidinRusya- Gelencik- FSB
Rusya- Gelencik- FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
© Sputnik / ЦОС ФСБ РФ
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Omsk Bölgesi’nde, Ukrayna gizli servisler için çalışan bir yerel sakinin gözaltına alındığını belirtti.
FSB’den yapılan açıklamada, Omsk Bölgesi’nde gözaltına alınan bir Rus vatandaşının, Ukrayna gizli servislerinden, altyapı tesislerine saldırı ve istihbarat toplama görevi aldığı ifade edildi. Zanlıya karşı devlete ihanet, terör örgütüne katılım ve sabotaj suçlarından dava açıldı.
FSB Omsk Bölge İdaresi Sözcüsü İrina Rusnak, gözaltına alınan kişi için 'neo-Nazi ideolojisi yandaşı, Ukrayna gizli servislerinin ajanı' nitelendirmesinde bulundu.
Ukrayna’dan, 'kritik öneme sahip altyapı tesislerine saldırı düzenleme ve Rusya Savunma Bakanlığı askeri birimleri çevresinde istihbarat toplama' görevi kişinin suçunu itiraf ettiği kaydedildi.
Zanlının 21 yaşında olduğu ve demiryolu hattındaki röle kabinini ateşe vermekle suçlandığı belirtildi.
Omsk polisinin yayınladığı videoya göre zanlı, adı Ruslan olan bir kişiyle tanıştığını ve onunla Ukrayna’daki askeri operasyonu konuştuğunu anlattı. Ruslan’ın, ona 'röle kabinini ateşe vererek yardımda bulunmayı' teklif ettiğini belirten Omsk sakini, bu teklifi kabul ettiğini ve kabineyi yakarak videosunu Ruslan’a gönderdiğini itiraf etti.
FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
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