https://sputniknews.com.tr/20230829/yakalanan-azov-taburu-destekcisi-rusyada-saldiri-hazirliginda-oldugunu-itiraf-etti-1075021527.html
Yakalanan Azov Taburu destekçisi, Rusya'da saldırı hazırlığında olduğunu itiraf etti
Yakalanan Azov Taburu destekçisi, Rusya'da saldırı hazırlığında olduğunu itiraf etti
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kaluga Bölgesi'nde Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov Taburu'na çalışan bir kişinin yakalandığını duyurdu. 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T15:54+0300
2023-08-29T15:54+0300
2023-08-29T15:54+0300
ukrayna krizi
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
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azov
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ukrayna krizi
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itiraf
itirafçı
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FSB'nin aktardığına göre zanlı, Rus makamları tarafından gerçekleştirilen sorgu sırasında Kaluga Bölgesi'ndeki bir kritik altyapı tesisine terör saldırısı düzenlemek için gizli bir noktaya el yapımı patlayıcılar koyduğunu itiraf etti.Zanlı, Rusya topraklarında saldırıyı gerçekleştirdikten sonra Ukrayna'ya kaçmayı ve Ukrayna ordusu saflarına savaşmayı planladığını söyledi.Zanlı, Rusya'nın özel askeri harekata başlamasından kısa süre sonra Ukrayna'da Azov Taburu'na yardım etmeye başladığını ve örgüte mali yardım sağladığını da belirtti.Ukrayna'dan kendisine iletilen görevi yerine getirdikten sonra Rusya'dan çıkış talimatı ve ilgili biletleri aldığını anlatan zanlı, Rusya sınırından çıkmaya hazırlanırken FSB mensupları tarafından yakalandı.FSB, zanlı hakkında vatana ihanet, terör saldırısına hazırlık, terör faaliyetlerine katılma ve terör amaçlı eğitim alma suçlarından dava açıldığını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230823/rusyada-gizli-askeri-urun-almaya-calisan-bir-kisi-yakalandi-1074850444.html
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rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya, azov, ukrayna, ukrayna krizi, saldırı, itiraf, itirafçı, neo-nazi, neo-nazi, kaluga bölgesi, azov taburu, terör, terör örgütü, suçlama, dava
rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya, azov, ukrayna, ukrayna krizi, saldırı, itiraf, itirafçı, neo-nazi, neo-nazi, kaluga bölgesi, azov taburu, terör, terör örgütü, suçlama, dava
Yakalanan Azov Taburu destekçisi, Rusya'da saldırı hazırlığında olduğunu itiraf etti
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kaluga Bölgesi'nde Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov Taburu'na çalışan bir kişinin yakalandığını duyurdu.
FSB'nin aktardığına göre zanlı, Rus makamları tarafından gerçekleştirilen sorgu sırasında Kaluga Bölgesi'ndeki bir kritik altyapı tesisine terör saldırısı düzenlemek için gizli bir noktaya el yapımı patlayıcılar koyduğunu itiraf etti.
Zanlı, Rusya topraklarında saldırıyı gerçekleştirdikten sonra Ukrayna'ya kaçmayı ve Ukrayna ordusu saflarına savaşmayı planladığını söyledi.
Zanlı, Rusya'nın özel askeri harekata başlamasından kısa süre sonra Ukrayna'da Azov Taburu'na yardım etmeye başladığını ve örgüte mali yardım sağladığını da belirtti.
Ukrayna'dan kendisine iletilen görevi yerine getirdikten sonra Rusya'dan çıkış talimatı ve ilgili biletleri aldığını anlatan zanlı, Rusya sınırından çıkmaya hazırlanırken FSB mensupları tarafından yakalandı.
FSB, zanlı hakkında vatana ihanet, terör saldırısına hazırlık, terör faaliyetlerine katılma ve terör amaçlı eğitim alma suçlarından dava açıldığını bildirdi.