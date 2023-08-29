https://sputniknews.com.tr/20230829/yakalanan-azov-taburu-destekcisi-rusyada-saldiri-hazirliginda-oldugunu-itiraf-etti-1075021527.html

Yakalanan Azov Taburu destekçisi, Rusya'da saldırı hazırlığında olduğunu itiraf etti

Yakalanan Azov Taburu destekçisi, Rusya'da saldırı hazırlığında olduğunu itiraf etti

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kaluga Bölgesi'nde Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov Taburu'na çalışan bir kişinin yakalandığını duyurdu. 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T15:54+0300

2023-08-29T15:54+0300

2023-08-29T15:54+0300

ukrayna krizi

rus istihbarat teşkilatı (fsb)

rusya

azov

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ukrayna krizi

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itirafçı

neo-nazi

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FSB'nin aktardığına göre zanlı, Rus makamları tarafından gerçekleştirilen sorgu sırasında Kaluga Bölgesi'ndeki bir kritik altyapı tesisine terör saldırısı düzenlemek için gizli bir noktaya el yapımı patlayıcılar koyduğunu itiraf etti.Zanlı, Rusya topraklarında saldırıyı gerçekleştirdikten sonra Ukrayna'ya kaçmayı ve Ukrayna ordusu saflarına savaşmayı planladığını söyledi.Zanlı, Rusya'nın özel askeri harekata başlamasından kısa süre sonra Ukrayna'da Azov Taburu'na yardım etmeye başladığını ve örgüte mali yardım sağladığını da belirtti.Ukrayna'dan kendisine iletilen görevi yerine getirdikten sonra Rusya'dan çıkış talimatı ve ilgili biletleri aldığını anlatan zanlı, Rusya sınırından çıkmaya hazırlanırken FSB mensupları tarafından yakalandı.FSB, zanlı hakkında vatana ihanet, terör saldırısına hazırlık, terör faaliyetlerine katılma ve terör amaçlı eğitim alma suçlarından dava açıldığını bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230823/rusyada-gizli-askeri-urun-almaya-calisan-bir-kisi-yakalandi-1074850444.html

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