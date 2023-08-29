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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230829/yakalanan-azov-taburu-destekcisi-rusyada-saldiri-hazirliginda-oldugunu-itiraf-etti-1075021527.html
Yakalanan Azov Taburu destekçisi, Rusya'da saldırı hazırlığında olduğunu itiraf etti
Yakalanan Azov Taburu destekçisi, Rusya'da saldırı hazırlığında olduğunu itiraf etti
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kaluga Bölgesi'nde Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov Taburu'na çalışan bir kişinin yakalandığını duyurdu. 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T15:54+0300
2023-08-29T15:54+0300
ukrayna krizi
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
rusya
azov
ukrayna
ukrayna krizi
saldırı
itiraf
itirafçı
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FSB'nin aktardığına göre zanlı, Rus makamları tarafından gerçekleştirilen sorgu sırasında Kaluga Bölgesi'ndeki bir kritik altyapı tesisine terör saldırısı düzenlemek için gizli bir noktaya el yapımı patlayıcılar koyduğunu itiraf etti.Zanlı, Rusya topraklarında saldırıyı gerçekleştirdikten sonra Ukrayna'ya kaçmayı ve Ukrayna ordusu saflarına savaşmayı planladığını söyledi.Zanlı, Rusya'nın özel askeri harekata başlamasından kısa süre sonra Ukrayna'da Azov Taburu'na yardım etmeye başladığını ve örgüte mali yardım sağladığını da belirtti.Ukrayna'dan kendisine iletilen görevi yerine getirdikten sonra Rusya'dan çıkış talimatı ve ilgili biletleri aldığını anlatan zanlı, Rusya sınırından çıkmaya hazırlanırken FSB mensupları tarafından yakalandı.FSB, zanlı hakkında vatana ihanet, terör saldırısına hazırlık, terör faaliyetlerine katılma ve terör amaçlı eğitim alma suçlarından dava açıldığını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230823/rusyada-gizli-askeri-urun-almaya-calisan-bir-kisi-yakalandi-1074850444.html
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rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya, azov, ukrayna, ukrayna krizi, saldırı, itiraf, itirafçı, neo-nazi, neo-nazi, kaluga bölgesi, azov taburu, terör, terör örgütü, suçlama, dava

Yakalanan Azov Taburu destekçisi, Rusya'da saldırı hazırlığında olduğunu itiraf etti

15:54 29.08.2023
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FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kaluga Bölgesi'nde Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov Taburu'na çalışan bir kişinin yakalandığını duyurdu.
FSB'nin aktardığına göre zanlı, Rus makamları tarafından gerçekleştirilen sorgu sırasında Kaluga Bölgesi'ndeki bir kritik altyapı tesisine terör saldırısı düzenlemek için gizli bir noktaya el yapımı patlayıcılar koyduğunu itiraf etti.

Zanlı, Rusya topraklarında saldırıyı gerçekleştirdikten sonra Ukrayna'ya kaçmayı ve Ukrayna ordusu saflarına savaşmayı planladığını söyledi.

Zanlı, Rusya'nın özel askeri harekata başlamasından kısa süre sonra Ukrayna'da Azov Taburu'na yardım etmeye başladığını ve örgüte mali yardım sağladığını da belirtti.
Ukrayna'dan kendisine iletilen görevi yerine getirdikten sonra Rusya'dan çıkış talimatı ve ilgili biletleri aldığını anlatan zanlı, Rusya sınırından çıkmaya hazırlanırken FSB mensupları tarafından yakalandı.

FSB, zanlı hakkında vatana ihanet, terör saldırısına hazırlık, terör faaliyetlerine katılma ve terör amaçlı eğitim alma suçlarından dava açıldığını bildirdi.
FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
DÜNYA
Rusya’da, gizli askeri ürün almaya çalışan bir kişi yakalandı
23 Ağustos, 02:25
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