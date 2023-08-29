https://sputniknews.com.tr/20230829/elton-john-hastaneye-kaldirildi-ayagi-kayip-merdivenden-dusmus-1075018111.html

Elton John hastaneye kaldırıldı: 'Ayağı kayıp merdivenden düşmüş'

Elton John hastaneye kaldırıldı: 'Ayağı kayıp merdivenden düşmüş'

İngiliz şarkıcı Elton John, Fransa'nın Nice kentinde villasında merdivenlerden düştü. 76 yaşındaki şarkıcı, hastaneye kaldırıldı. 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T13:43+0300

2023-08-29T13:43+0300

2023-08-29T13:43+0300

yaşam

elton john

ingiltere

şarkıcı

sanatçı

sağlık

hastane

tedavi

taburcu

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Ünlü İngiliz şarkıcı Elton John, Fransa'nın Nice kentinde villasında merdivenlerden düştü. 76 yaşındaki sanatçı, 'ihtiyati tedbir' olarak Monako'daki Princess Grace Hastanesi'nin ortopedi bölümüne götürüldü. Geceyi hastanede geçiren Elton John, tedavi edildikten sonra hastaneden taburcu edildi.Grammy ödüllü ve 'Sir' unvanlı şarkıcının yaşadığı kazaya ilişkin açıklama yapan menajeri, "Evinde ayağı kayan Elton, tedbir amaçlı olarak yerel bir hastaneye gitti. Kontrollerin ardından taburcu edildi. Şu anda evinde ve sağlığı yerinde" ifadesinde bulundu.

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elton john, ingiltere, şarkıcı, sanatçı, sağlık, hastane, tedavi, taburcu