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Elton John hastaneye kaldırıldı: 'Ayağı kayıp merdivenden düşmüş'
Elton John hastaneye kaldırıldı: 'Ayağı kayıp merdivenden düşmüş'
İngiliz şarkıcı Elton John, Fransa'nın Nice kentinde villasında merdivenlerden düştü. 76 yaşındaki şarkıcı, hastaneye kaldırıldı. 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T13:43+0300
2023-08-29T13:43+0300
2023-08-29T13:43+0300
yaşam
elton john
ingiltere
şarkıcı
sanatçı
sağlık
hastane
tedavi
taburcu
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Ünlü İngiliz şarkıcı Elton John, Fransa'nın Nice kentinde villasında merdivenlerden düştü. 76 yaşındaki sanatçı, 'ihtiyati tedbir' olarak Monako'daki Princess Grace Hastanesi'nin ortopedi bölümüne götürüldü. Geceyi hastanede geçiren Elton John, tedavi edildikten sonra hastaneden taburcu edildi.Grammy ödüllü ve 'Sir' unvanlı şarkıcının yaşadığı kazaya ilişkin açıklama yapan menajeri, "Evinde ayağı kayan Elton, tedbir amaçlı olarak yerel bir hastaneye gitti. Kontrollerin ardından taburcu edildi. Şu anda evinde ve sağlığı yerinde" ifadesinde bulundu.
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elton john, ingiltere, şarkıcı, sanatçı, sağlık, hastane, tedavi, taburcu
elton john, ingiltere, şarkıcı, sanatçı, sağlık, hastane, tedavi, taburcu
Elton John hastaneye kaldırıldı: 'Ayağı kayıp merdivenden düşmüş'
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İngiliz şarkıcı Elton John, Fransa'nın Nice kentinde villasında merdivenlerden düştü. 76 yaşındaki şarkıcı, hastaneye kaldırıldı.
Ünlü İngiliz şarkıcı Elton John, Fransa'nın Nice kentinde villasında merdivenlerden düştü. 76 yaşındaki sanatçı, 'ihtiyati tedbir' olarak Monako'daki Princess Grace Hastanesi'nin ortopedi bölümüne götürüldü. Geceyi hastanede geçiren Elton John, tedavi edildikten sonra hastaneden taburcu edildi.
Grammy ödüllü ve 'Sir' unvanlı şarkıcının yaşadığı kazaya ilişkin açıklama yapan menajeri, "Evinde ayağı kayan Elton, tedbir amaçlı olarak yerel bir hastaneye gitti. Kontrollerin ardından taburcu edildi. Şu anda evinde ve sağlığı yerinde" ifadesinde bulundu.