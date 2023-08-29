https://sputniknews.com.tr/20230829/ekonomi-koordinasyon-kurulu-toplandi-1075011827.html
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T10:19+0300
2023-08-29T10:19+0300
2023-08-29T10:19+0300
ekonomi
cevdet yılmaz
koordinasyon
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0b/1074561089_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2259d548cbb3e7678bf401269c0a571d.jpg
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.Eylülde kamuoyu ile paylaşılması planlanan Orta Vadeli Program'ın (OVP) hazırlık süreci ve OVP'de yer alacak öncelikli yapısal reformların ele alınacağı toplantıda, altın ithalatına yönelik son dönemde alınan tedbirler ile enerjide genel görünüm ve yol haritası da görüşülecek.
https://sputniknews.com.tr/20230828/bakan-simsek-2024te-ekonomide-yapisal-donusum-hiz-kazanacak-1074999410.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0b/1074561089_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_42d420ee0b821df802c4c97a428fb7f7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cevdet yılmaz, koordinasyon, ekonomi
cevdet yılmaz, koordinasyon, ekonomi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Abone ol
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
Eylülde kamuoyu ile paylaşılması planlanan Orta Vadeli Program'ın (OVP) hazırlık süreci ve OVP'de yer alacak öncelikli yapısal reformların ele alınacağı toplantıda, altın ithalatına yönelik son dönemde alınan tedbirler ile enerjide genel görünüm ve yol haritası da görüşülecek.