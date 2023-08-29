https://sputniknews.com.tr/20230829/ekonomi-koordinasyon-kurulu-toplandi-1075011827.html

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T10:19+0300

2023-08-29T10:19+0300

2023-08-29T10:19+0300

ekonomi

cevdet yılmaz

koordinasyon

ekonomi

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.Eylülde kamuoyu ile paylaşılması planlanan Orta Vadeli Program'ın (OVP) hazırlık süreci ve OVP'de yer alacak öncelikli yapısal reformların ele alınacağı toplantıda, altın ithalatına yönelik son dönemde alınan tedbirler ile enerjide genel görünüm ve yol haritası da görüşülecek.

https://sputniknews.com.tr/20230828/bakan-simsek-2024te-ekonomide-yapisal-donusum-hiz-kazanacak-1074999410.html

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cevdet yılmaz, koordinasyon, ekonomi