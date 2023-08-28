https://sputniknews.com.tr/20230828/bakan-simsek-2024te-ekonomide-yapisal-donusum-hiz-kazanacak-1074999410.html

Bakan Şimşek: 2024'te ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak

Bakan Şimşek: 2024'te ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceklerini belirtti. Şimşek, ''2024 yılında dezenflasyon ve... 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T17:13+0300

2023-08-28T17:13+0300

2023-08-28T17:20+0300

ekonomi

mehmet şimşek

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ziraat Bankası liderliğinde ihracatçılara ilave 1 milyar dolarlık ihracat kredi paketini devreye sokan bankaları tebrik etti.Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet şimşek