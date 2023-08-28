https://sputniknews.com.tr/20230828/bakan-simsek-2024te-ekonomide-yapisal-donusum-hiz-kazanacak-1074999410.html
Bakan Şimşek: 2024'te ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak
Bakan Şimşek: 2024'te ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceklerini belirtti. Şimşek, ''2024 yılında dezenflasyon ve... 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T17:13+0300
2023-08-28T17:13+0300
2023-08-28T17:20+0300
ekonomi
mehmet şimşek
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ziraat Bankası liderliğinde ihracatçılara ilave 1 milyar dolarlık ihracat kredi paketini devreye sokan bankaları tebrik etti.Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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mehmet şimşek
Bakan Şimşek: 2024'te ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak
17:13 28.08.2023 (güncellendi: 17:20 28.08.2023) Abone ol
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceklerini belirtti. Şimşek, ''2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ziraat Bankası liderliğinde ihracatçılara ilave 1 milyar dolarlık ihracat kredi paketini devreye sokan bankaları tebrik etti.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
''Bugün Ziraat Bankası liderliğinde ihracatçılarımıza ilave 1 milyar dolarlık ihracat kredi paketini devreye sokan bankalarımızı tebrik ediyorum. Kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz. 2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak. İç talebin yavaşlayacağı bir döneme gireceğiz. Firmalarımızın üzerine düşen ise ihracatı önceliklendirmek.