https://sputniknews.com.tr/20230825/bddkdan-konut-kredilerine-iliskin-karar-1074948366.html

BDDK: İlk konut alımlarında kredilerde sınırlama olmayacak

BDDK: İlk konut alımlarında kredilerde sınırlama olmayacak

BDDK kararına göre, ilk konut alımlarında kredi değer oranlarında bir değişiklik olmayacak, ikinci ve sonrası konut alımında ise tüketicinin kendisinin, eşinin... 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T23:08+0300

2023-08-25T23:08+0300

2023-08-25T23:12+0300

türkiye

bddk

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

konut

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde uygulanacak kredi değer oranlarında değişikliğe gitti.BDDK'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik koordineli makro ihtiyati tedbirler kapsamında, ikinci ve sonrası konut alımında tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde konut kredisi değer oranı yüzde 75 daraltılacak.Karara göre, 5 milyon TL değerindeki bir evi, ikinci tapulu evi olarak alacak olanlara evin değerinin yüzde 22,5'i kadar kredi kullandırılabilecek.Söz konusu kişilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan kredilere sermaye yeterliliği hesaplamasında da (standart yaklaşım kullanılarak hesaplanan) yüzde 35 risk ağırlığı yerine yüzde 150 risk ağırlığı uygulanacak.İlk konut alımlarında ise kredi değer oranlarında bir değişiklik olmayacak.

türkiye

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bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), konut