https://sputniknews.com.tr/20230829/cumhurbaskani-kararlari-resmi-gazetede-1075009413.html

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Zonguldak ve İstanbul'da bazı taşınmazların acele kamulaştırmasına karar verilirken, Balıkesir ile Tunceli'de doğal sit alanı kapsamına giren bazı yerler... 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T08:56+0300

2023-08-29T08:56+0300

2023-08-29T08:56+0300

türkiye

resmi gazete

recep tayyip erdoğan

kamulaştırma

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesi Kemerler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan taşınmaz, Toplu Konut Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle sağlanması amacıyla Çaydeğirmeni Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Merkezefendi Mahallesi'nde ilan edilen riskli alan içerisinde bulunan ve belirtilen taşınmazlar ile üzerlerindeki yapıların, çoğunluğu imar mevzuatına aykırı olan ve afet riski taşıyan yapıların tasfiye edilerek ulaşım ve altyapısıyla birlikte fen ve sanat kurallarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla Zeytinburnu Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması yapılacak.Hassas alan ilan edildiBalıkesir'in Ayvalık ilçesi sınırları içerisinde bulunan Sarımsaklı Mevkii Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.Tunceli'nin Pülümür, Merkez ve Ovacık ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Munzur ve Pülümür Vadileri Potansiyel Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230829/marmaray-baskentray-izban-ve-istanbul-havalimani-metrosu-30-agustosta-ucretsiz-hizmet-verecek-1075005497.html

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