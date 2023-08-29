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https://sputniknews.com.tr/20230829/marmaray-baskentray-izban-ve-istanbul-havalimani-metrosu-30-agustosta-ucretsiz-hizmet-verecek-1075005497.html
Marmaray, Başkentray, İzban ve İstanbul Havalimanı Metrosu 30 Ağustos'ta ücretsiz hizmet verecek
Marmaray, Başkentray, İzban ve İstanbul Havalimanı Metrosu 30 Ağustos'ta ücretsiz hizmet verecek
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Marmaray, Başkentray, İzban ve İstanbul Havalimanı Metrosu ücretsiz... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
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30 ağustosta ulaşım ücretsiz mi, 30 ağustosta toplu taşıma ücretsiz mi, 30 ağustosta metro ücretsiz mi, 30 ağustosta marmaray ücretsiz mi,
30 ağustosta ulaşım ücretsiz mi, 30 ağustosta toplu taşıma ücretsiz mi, 30 ağustosta metro ücretsiz mi, 30 ağustosta marmaray ücretsiz mi,

Marmaray, Başkentray, İzban ve İstanbul Havalimanı Metrosu 30 Ağustos'ta ücretsiz hizmet verecek

00:34 29.08.2023 (güncellendi: 00:38 29.08.2023)
© İHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
© İHA
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Marmaray, Başkentray, İzban ve İstanbul Havalimanı Metrosu ücretsiz hizmet verecek.
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