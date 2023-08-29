https://sputniknews.com.tr/20230829/copte-gazli-icecek-buldu-sirt-ustu-uzanarak-icti-1075011511.html

Çöpte gazlı içecek buldu, sırt üstü uzanarak içti

Çöpte gazlı içecek buldu, sırt üstü uzanarak içti

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde çöplükte bulduğu gazlı içeceği sırt üstü yatarak içen boz ayı anbean kameralara yansıdı. 29.08.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

ayı

kars

gazlı içecek

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Sarıkamış ilçesinde bu kez çöplükte bulduğu gazlı içeceği başına dikerek içen bir boz ayı görüntülendi. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere binlerce beğeni geldi. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde boz ayının sırt üstü uzanarak gazlı içeceği içmesi yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230803/agaca-surtunerek-sirtini-kasiyan-ayi-fotokapana-yakalandi-1074332587.html

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ayı, kars, gazlı içecek