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https://sputniknews.com.tr/20230829/copte-gazli-icecek-buldu-sirt-ustu-uzanarak-icti-1075011511.html
Çöpte gazlı içecek buldu, sırt üstü uzanarak içti
Çöpte gazlı içecek buldu, sırt üstü uzanarak içti
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde çöplükte bulduğu gazlı içeceği sırt üstü yatarak içen boz ayı anbean kameralara yansıdı. 29.08.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
ayı
kars
gazlı içecek
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Sarıkamış ilçesinde bu kez çöplükte bulduğu gazlı içeceği başına dikerek içen bir boz ayı görüntülendi. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere binlerce beğeni geldi. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde boz ayının sırt üstü uzanarak gazlı içeceği içmesi yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230803/agaca-surtunerek-sirtini-kasiyan-ayi-fotokapana-yakalandi-1074332587.html
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ayı, kars, gazlı içecek
ayı, kars, gazlı içecek

Çöpte gazlı içecek buldu, sırt üstü uzanarak içti

10:08 29.08.2023
© İHA / ALPER YILDIRIMayı gazlı içecek içiyor
ayı gazlı içecek içiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
© İHA / ALPER YILDIRIM
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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde çöplükte bulduğu gazlı içeceği sırt üstü yatarak içen boz ayı anbean kameralara yansıdı.
Sarıkamış ilçesinde bu kez çöplükte bulduğu gazlı içeceği başına dikerek içen bir boz ayı görüntülendi.
Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere binlerce beğeni geldi.
Cep telefonuyla çekilen görüntülerde boz ayının sırt üstü uzanarak gazlı içeceği içmesi yer alıyor.
Ağaca sürtünerek sırtını kaşıyan ayı fotokapana yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
YAŞAM
Ağaca sürtünerek sırtını kaşıyan ayı fotokapana yakalandı
3 Ağustos, 13:47
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