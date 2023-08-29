https://sputniknews.com.tr/20230829/copte-gazli-icecek-buldu-sirt-ustu-uzanarak-icti-1075011511.html
Çöpte gazlı içecek buldu, sırt üstü uzanarak içti
Çöpte gazlı içecek buldu, sırt üstü uzanarak içti
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde çöplükte bulduğu gazlı içeceği sırt üstü yatarak içen boz ayı anbean kameralara yansıdı. 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T10:08+0300
2023-08-29T10:08+0300
2023-08-29T10:08+0300
yaşam
ayı
kars
gazlı içecek
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Sarıkamış ilçesinde bu kez çöplükte bulduğu gazlı içeceği başına dikerek içen bir boz ayı görüntülendi. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere binlerce beğeni geldi. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde boz ayının sırt üstü uzanarak gazlı içeceği içmesi yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230803/agaca-surtunerek-sirtini-kasiyan-ayi-fotokapana-yakalandi-1074332587.html
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ayı, kars, gazlı içecek
Çöpte gazlı içecek buldu, sırt üstü uzanarak içti
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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde çöplükte bulduğu gazlı içeceği sırt üstü yatarak içen boz ayı anbean kameralara yansıdı.
Sarıkamış ilçesinde bu kez çöplükte bulduğu gazlı içeceği başına dikerek içen bir boz ayı görüntülendi.
Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere binlerce beğeni geldi.
Cep telefonuyla çekilen görüntülerde boz ayının sırt üstü uzanarak gazlı içeceği içmesi yer alıyor.