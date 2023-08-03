https://sputniknews.com.tr/20230803/agaca-surtunerek-sirtini-kasiyan-ayi-fotokapana-yakalandi-1074332587.html

Ağaca sürtünerek sırtını kaşıyan ayı fotokapana yakalandı

Ağaca sürtünerek sırtını kaşıyan ayı fotokapana yakalandı

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, doğada gezinti halindeyken sırtını ağaçta kaşıyan ayının fotokapana yakalanan keyifli görüntülerini paylaştı. 03.08.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

ayı

fotokapan

doğa koruma ve milli parklar (dkmp)

video

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Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce yaban hayatını izlemek maksatlı doğaya ve koruma alanlarına yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayatına dair bir çok anın görüntüsünü kayıt altına almaya devam ediyor.Bu çerçevede, Sarıkamış Ormanları, Allahuekber Dağları Milli Parkı, Kars, Erzurum, Ardahan ve Artvin illerinde Yaban Hayatı Koridorunda bulunan ‘Etobur Türlerin Araştırılması Projesi’ dolayısıyla yapılan çalışmalarla bozayı, kurt, vaşak ve domuzların koku, tüy, kıl gibi işaretlerini bıraktığı ağaçlar tespit edildi. Tespit edilmesiyle birlikte yaban hayatını takip etmek için yerleştirilen fotokapanlar ise sırtını ağaçta kaşıyan ayının keyifli görüntülerini kaydetti.DKMP Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında ise şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20230723/nadir-kus-turu-kaya-sivacisi-fotokapani-gagalarken-goruntulendi-1073866714.html

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Ağaca sürtünerek sırtını kaşıyan ayı fotokapana yakalandı Ağaca sürtünerek sırtını kaşıyan ayı fotokapana yakalandı 2023-08-03T13:47+0300 true PT0M21S

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ayı, fotokapan, doğa koruma ve milli parklar (dkmp), video