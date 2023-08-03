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Ağaca sürtünerek sırtını kaşıyan ayı fotokapana yakalandı
Ağaca sürtünerek sırtını kaşıyan ayı fotokapana yakalandı
Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, doğada gezinti halindeyken sırtını ağaçta kaşıyan ayının fotokapana yakalanan keyifli görüntülerini paylaştı. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T13:47+0300
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yaşam
ayı
fotokapan
doğa koruma ve milli parklar (dkmp)
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Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce yaban hayatını izlemek maksatlı doğaya ve koruma alanlarına yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayatına dair bir çok anın görüntüsünü kayıt altına almaya devam ediyor.Bu çerçevede, Sarıkamış Ormanları, Allahuekber Dağları Milli Parkı, Kars, Erzurum, Ardahan ve Artvin illerinde Yaban Hayatı Koridorunda bulunan ‘Etobur Türlerin Araştırılması Projesi’ dolayısıyla yapılan çalışmalarla bozayı, kurt, vaşak ve domuzların koku, tüy, kıl gibi işaretlerini bıraktığı ağaçlar tespit edildi. Tespit edilmesiyle birlikte yaban hayatını takip etmek için yerleştirilen fotokapanlar ise sırtını ağaçta kaşıyan ayının keyifli görüntülerini kaydetti.DKMP Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında ise şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230723/nadir-kus-turu-kaya-sivacisi-fotokapani-gagalarken-goruntulendi-1073866714.html
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Ağaca sürtünerek sırtını kaşıyan ayı fotokapana yakalandı
Ağaca sürtünerek sırtını kaşıyan ayı fotokapana yakalandı
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ayı, fotokapan, doğa koruma ve milli parklar (dkmp), video
ayı, fotokapan, doğa koruma ve milli parklar (dkmp), video

Ağaca sürtünerek sırtını kaşıyan ayı fotokapana yakalandı

13:47 03.08.2023 (güncellendi: 13:58 03.08.2023)
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Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, doğada gezinti halindeyken sırtını ağaçta kaşıyan ayının fotokapana yakalanan keyifli görüntülerini paylaştı.
Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce yaban hayatını izlemek maksatlı doğaya ve koruma alanlarına yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayatına dair bir çok anın görüntüsünü kayıt altına almaya devam ediyor.
Bu çerçevede, Sarıkamış Ormanları, Allahuekber Dağları Milli Parkı, Kars, Erzurum, Ardahan ve Artvin illerinde Yaban Hayatı Koridorunda bulunan ‘Etobur Türlerin Araştırılması Projesi’ dolayısıyla yapılan çalışmalarla bozayı, kurt, vaşak ve domuzların koku, tüy, kıl gibi işaretlerini bıraktığı ağaçlar tespit edildi. Tespit edilmesiyle birlikte yaban hayatını takip etmek için yerleştirilen fotokapanlar ise sırtını ağaçta kaşıyan ayının keyifli görüntülerini kaydetti.
DKMP Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında ise şu ifadelere yer verildi:
“Bu ağaçlar yaban hayvanlarının yaşam sınırları belirlemek ve alan hakimiyetlerini kendi türündeki diğer hayvanlara anlatmak için kullandıkları işaret alanları olarak belirlendi. Yaban hayvanları bu ağaçlarda kokularını bırakmak suretiyle ayakları ve pençeleri ile işaretlemektedir. Bu ağaçlara ‘Bu ağaç biyolojik çeşitliliğin korunması için doğada bırakılmıştır’ tabelası takılmıştır.”
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