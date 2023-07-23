https://sputniknews.com.tr/20230723/nadir-kus-turu-kaya-sivacisi-fotokapani-gagalarken-goruntulendi-1073866714.html
Nadir kuş türü kaya sıvacısı fotokapanı gagalarken görüntülendi
Nadir kuş türü kaya sıvacısı fotokapanı gagalarken görüntülendi
Kaya sıvacısı kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce doğaya konulan fotokapanı gagalarken yakalandı. 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T13:13+0300
2023-07-23T13:13+0300
2023-07-23T13:15+0300
kuş
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Twitter hesabından Konya 8. Bölge Müdürlüğü'nün doğaya yerleştirdiği fotokapana yansıyan kaya sıvacısı kuşunu paylaştı.Kayalıklarda yaşayan kuşun objektifi gagaladığı anlar, 'Günaydın; fotokapanımıza tıklayan kaya sıvacısı kuşu' notu ile paylaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230721/afrika-degil-tokat-onlarca-manda-serinlemek-icin-gole-girdi-1073820022.html
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kuş, fotokapan, konya
Nadir kuş türü kaya sıvacısı fotokapanı gagalarken görüntülendi
13:13 23.07.2023 (güncellendi: 13:15 23.07.2023) Abone ol
Kaya sıvacısı kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce doğaya konulan fotokapanı gagalarken yakalandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Twitter hesabından Konya 8. Bölge Müdürlüğü'nün doğaya yerleştirdiği fotokapana yansıyan kaya sıvacısı kuşunu paylaştı.
Kayalıklarda yaşayan kuşun objektifi gagaladığı anlar, 'Günaydın; fotokapanımıza tıklayan kaya sıvacısı kuşu' notu ile paylaşıldı.