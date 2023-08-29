https://sputniknews.com.tr/20230829/cin-ve-japonya-arasinda-radyoaktif-gerilim-elcilige-tugla-firlatildi-diplomat-bakanliga-cagrildi-1075020591.html

Çin ve Japonya arasında 'radyoaktif' gerilim: Elçiliğe tuğla fırlatıldı, diplomat bakanlığa çağrıldı

Çin ve Japonya arasında 'radyoaktif' gerilim: Elçiliğe tuğla fırlatıldı, diplomat bakanlığa çağrıldı

Japonya'nın, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başlaması, buna karşı çıkan Çin ile toplumsal gerilimi... 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T15:15+0300

2023-08-29T15:15+0300

2023-08-29T15:15+0300

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Japonya merkezli Kyodo'nun haberine göre, Çin'de Japon kurumlarına ve vatandaşlarına yönelik tacizlerin artması nedeniyle Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Okano Masataka, Çin'in Tokyo Büyükelçisi Vu Cianghao'yu bakanlığa çağırdı. Bakan Yardımcısı Okano, Büyükelçi Vu ile görüşmesinde, Çin hükümetinden, 'halkı sükunete teşvik etmesin' ve Japon vatandaşları ile kurumlarının güvenliğini sağlamasını istedi.Okano, Çin hükümetinin atık suyun güvenliğine ilişkin vatandaşlarına 'doğru bilgileri aktarma' çağrısında bulundu. Vu da görüşmede Japonya'daki Çin diplomatik misyonlarına gelen şikayet telefonları nedeniyle hatlarının çalışamaz hale geldiğini belirterek Tokyo yönetimine protesto notası verdi. İki ülke hükümetleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle toplumsal gerilimin de arttığının işaretleri gözleniyor.Atık suyun okyanusa boşaltılmaya başlamasını izleyen günlerde Japonya'nın Pekin Büyükelçiliğinin yanı sıra, Fukuşima'daki okullardan, Hokkaido'daki bir konfeksiyon atölyesine, aralarında akvaryum ve balık restoranlarının olduğu deniz ürünleriyle ilgili çok sayıda işletme Çin'den çok sayıda şikayet ve taciz telefonu açıldığını bildirdi.Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO) de 4 günde Çin'den 6 binden fazla telefon aldığını açıkladı.Büyükelçiliğe tuğlalı saldırıJapon hükümet kaynakları da Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği'nin bahçesine bir tuğlanın fırlatıldığı, ayrıca Çin'in Çingdo ve Sucou şehirlerindeki iki Japon okulunun bahçesine yumurta ve taş atıldığı bilgisini paylaştı.Öte yandan Çin, sosyal medyasında Japonya'nın Fukuşima kararını eleştiren paylaşımlarla Japonya'dan ithal ürünlere boykot çağrıları yapılıyor.Ne olmuştu?Japonya daha önce açıkladığı plan uyarınca Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasına 24 Ağustos'ta başlamıştı.Çin, Japon hükümetinin, eleştirilere ve karşı çıkışlara rağmen tek taraflı boşaltma işlemine başlamasını 'küresel kamu çıkarını hiçe sayan son derece bencil ve sorumsuz bir eylem' olarak niteleyerek protesto etmiş ve Japonya'dan deniz ürünleri ithalatını durdurmuştu.Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun ilk aşamada 17 gün içinde 7 bin 800 tonu okyanusa boşaltacak. Mart 2024'e kadar toplam 31 bin 200 ton radyoaktif atık suyun tahliyesi planlanıyor.Plan, bölgede yaşayan balıkçıların ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra Çin ve diğer komşu ülkelerin tepkisine sebep oluyor.

https://sputniknews.com.tr/20230825/rus-okyanus-bilimciden-uyari-125-yil-japonyadan-deniz-urunu-yemeyin-1074929100.html

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