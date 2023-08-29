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https://sputniknews.com.tr/20230829/bursada-17-yasindaki-kizin-insaatta-olumuyle-ilgili-3-zanlidan-biri-tutuklandi-1075006008.html
Bursa'da 17 yaşındaki kızın inşaatta ölümüyle ilgili 3 zanlıdan biri tutuklandı
Bursa'da 17 yaşındaki kızın inşaatta ölümüyle ilgili 3 zanlıdan biri tutuklandı
Bursa'da, 17 yaşındaki Y.C.İ'nin cesedinin inşaatta bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi. 29.08.2023, Sputnik Türkiye
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bursa
inşaat
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, önceki gün 17 yaşındaki Y.C.İ'nin bir inşaat alanında bulunan asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesine sebebiyet verdikleri iddiasıyla, başsavcılığın talimatıyla 18 yaşından küçük 3 zanlının yakalandığı anımsatıldı.Gözaltına alınan suça sürüklenen çocuklar H.B.G, K.D. ve E.C'nin tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20230828/bakanliktan-insaatta-olu-bulunan-kiz-cocuguyla-ilgili-aciklama-3-kisi-gozaltinda-1075003365.html
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bursa, inşaat, ölü, ölü bulundu
bursa, inşaat, ölü, ölü bulundu

Bursa'da 17 yaşındaki kızın inşaatta ölümüyle ilgili 3 zanlıdan biri tutuklandı

01:08 29.08.2023
© İHA / RIDVAN KILIÇgözaltı tutuklama
gözaltı tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
© İHA / RIDVAN KILIÇ
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Bursa'da, 17 yaşındaki Y.C.İ'nin cesedinin inşaatta bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, önceki gün 17 yaşındaki Y.C.İ'nin bir inşaat alanında bulunan asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesine sebebiyet verdikleri iddiasıyla, başsavcılığın talimatıyla 18 yaşından küçük 3 zanlının yakalandığı anımsatıldı.
Gözaltına alınan suça sürüklenen çocuklar H.B.G, K.D. ve E.C'nin tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Suça sürüklenen çocuklar H.B.G, K.D. ve E.C'nin Cumhuriyet Başsavcılığımızca kasten öldürme suçundan tutuklama talebi ile Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince suça sürüklenen çocuklardan H.B.G. hakkında tutuklama, K.D. ve E.C. hakkında ise adli kontrol kararı verildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca Suça Sürüklenen Çocuklar K.D ve E.C. hakkında Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince verilen adli kontrol kararlarına itiraz edileceği, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında tutuklama kararı verilen H.B.G'nin konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna duyurulur."
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2023
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Bakanlıktan inşaatta ölü bulunan kız çocuğuyla ilgili açıklama: 3 kişi gözaltında
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