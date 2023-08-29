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https://sputniknews.com.tr/20230829/bidendan-ohal-karari-acil-durum-kosullari-nedeniyle-federal-yardim-emri-verildi-1075012149.html
Biden'dan OHAL kararı: Acil durum koşulları nedeniyle 'federal yardım emri' verildi
Biden'dan OHAL kararı: Acil durum koşulları nedeniyle 'federal yardım emri' verildi
ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşan Idalia Fırtınası'nın muhtemel etkileri dolayısıyla Florida eyaleti için olağanüstü hal ilan edilmesi kararını onayladı. 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T10:26+0300
2023-08-29T10:26+0300
dünya
fırtına
tropikal kasırga
ohal
olağanüstü hal (ohal)
karar
onay
abd
florida
joe biden
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Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Biden’ın, “27 Ağustos 2023’ten itibaren Tropikal Idalia Fırtınası’ndan kaynaklanan acil durum koşulları nedeniyle eyalet, kabile ve yerel müdahale çabalarını desteklemek için federal yardım emrini onayladığı” bilgileri paylaşıldı.Açıklamada, “Başkanın bu kararı, İç Güvenlik Bakanlığı Federal Acil Durum Yönetim Ajansı’na (FEMA), acil durumun yerel halk üzerinde yarattığı sıkıntı ve acıyı hafifletmek amacıyla tüm afet yardım çabalarını koordine etme ve gerekli yardımları sağlama yetkisi veriyor” ifadelerine yer verildi.Olağanüstü hal kararının, Florida’nın fırtınadan en çok etkilenmesi muhtemel ilçelerinde, hayat kurtarma, mülkü, kamu sağlığını ve güvenliğini koruma, felaket tehdidini azaltma veya önlemeye çalışmada yardımcı olacağı belirtildi.Seçim çalışmalarına ara verdiABD’deki 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti’den aday olan Florida Valisi Ron DeSantis, kasırgaya dönüşme ihtimali olan fırtına nedeniyle seçim kampanyasına ara verdi.DeSantis, kampanya ekibi aracılığıyla paylaştığı duyuruda, eyalette yaklaşan felakete hazırlanmak için seçim kampanyasıyla ilgili çalışmalarını durdurduğunu belirtti.Idalia Fırtınası’nın 30 Ağustos Çarşamba günü erken saatlerde Florida kıyılarına ulaşacağı tahmin ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230829/rusya-israil-halep-havalimanina-hava-saldirisi-duzenledi-1075005904.html
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fırtına, tropikal kasırga, ohal, olağanüstü hal (ohal), karar, onay, abd, florida, joe biden
fırtına, tropikal kasırga, ohal, olağanüstü hal (ohal), karar, onay, abd, florida, joe biden

Biden'dan OHAL kararı: Acil durum koşulları nedeniyle 'federal yardım emri' verildi

10:26 29.08.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşan Idalia Fırtınası'nın muhtemel etkileri dolayısıyla Florida eyaleti için olağanüstü hal ilan edilmesi kararını onayladı.
Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Biden’ın, “27 Ağustos 2023’ten itibaren Tropikal Idalia Fırtınası’ndan kaynaklanan acil durum koşulları nedeniyle eyalet, kabile ve yerel müdahale çabalarını desteklemek için federal yardım emrini onayladığı” bilgileri paylaşıldı.
Açıklamada, “Başkanın bu kararı, İç Güvenlik Bakanlığı Federal Acil Durum Yönetim Ajansı’na (FEMA), acil durumun yerel halk üzerinde yarattığı sıkıntı ve acıyı hafifletmek amacıyla tüm afet yardım çabalarını koordine etme ve gerekli yardımları sağlama yetkisi veriyor” ifadelerine yer verildi.
Olağanüstü hal kararının, Florida’nın fırtınadan en çok etkilenmesi muhtemel ilçelerinde, hayat kurtarma, mülkü, kamu sağlığını ve güvenliğini koruma, felaket tehdidini azaltma veya önlemeye çalışmada yardımcı olacağı belirtildi.

Seçim çalışmalarına ara verdi

ABD’deki 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti’den aday olan Florida Valisi Ron DeSantis, kasırgaya dönüşme ihtimali olan fırtına nedeniyle seçim kampanyasına ara verdi.
DeSantis, kampanya ekibi aracılığıyla paylaştığı duyuruda, eyalette yaklaşan felakete hazırlanmak için seçim kampanyasıyla ilgili çalışmalarını durdurduğunu belirtti.
Idalia Fırtınası’nın 30 Ağustos Çarşamba günü erken saatlerde Florida kıyılarına ulaşacağı tahmin ediliyor.
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