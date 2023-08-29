https://sputniknews.com.tr/20230829/rusya-israil-halep-havalimanina-hava-saldirisi-duzenledi-1075005904.html
Rusya: İsrail, Halep havalimanına hava saldırısı düzenledi
Rusya: İsrail, Halep havalimanına hava saldırısı düzenledi
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail’e ait F-16 jetlerinin Suriye’nin Halep şehrindeki El-Nayrab Havalimanı’nın altyapısına saldırdığını... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T01:15+0300
2023-08-29T01:15+0300
2023-08-29T01:16+0300
dünya
rusya
israil
suriye
saldırı
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, günlük basın toplantısında, “İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait dört F-16 taktik savaş uçağı, Akdeniz bölgesinden Suriye’nin hava sahasına girmeden El-Nayrab Havalimanı’nın altyapısını vurdu” ifadesini kullandı.Saldırının, 28 Ağustos saat 04.10’de başladığı ve 7 dakika sürdüğü belirtildi.Kulit, “İsrail hava saldırısında kısmen beton kaplama hasar gördü, havalimanının işleyişi aksamadı” diye kaydetti.Daha önce İsrail’in hava saldırısı nedeniyle Halep’teki El-Nayrab Havalimanı’nın faaliyetine ara verildiği bildirilmişti.
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rusya, israil, suriye, saldırı
rusya, israil, suriye, saldırı
Rusya: İsrail, Halep havalimanına hava saldırısı düzenledi
01:15 29.08.2023 (güncellendi: 01:16 29.08.2023) Abone ol
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail’e ait F-16 jetlerinin Suriye’nin Halep şehrindeki El-Nayrab Havalimanı’nın altyapısına saldırdığını doğruladı.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, günlük basın toplantısında, “İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait dört F-16 taktik savaş uçağı, Akdeniz bölgesinden Suriye’nin hava sahasına girmeden El-Nayrab Havalimanı’nın altyapısını vurdu” ifadesini kullandı.
Saldırının, 28 Ağustos saat 04.10’de başladığı ve 7 dakika sürdüğü belirtildi.
Kulit, “İsrail hava saldırısında kısmen beton kaplama hasar gördü, havalimanının işleyişi aksamadı” diye kaydetti.
Daha önce İsrail’in hava saldırısı nedeniyle Halep’teki El-Nayrab Havalimanı’nın faaliyetine ara verildiği bildirilmişti.