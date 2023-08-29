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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den istifa iddiasına açıklama: 'İşimin başındayım'
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den istifa iddiasına açıklama: 'İşimin başındayım'
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İstifa edeceği iddialarına yönelik Çebi, "Sonuna kadar buradayım. İşimin... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
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ahmet nur çebi, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü
ahmet nur çebi, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den istifa iddiasına açıklama: 'İşimin başındayım'

15:20 29.08.2023
© AA Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi
 Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
© AA
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İstifa edeceği iddialarına yönelik Çebi, "Sonuna kadar buradayım. İşimin başındayım." diyerek yanıt verdi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Üzerimde oluşturulan baskılara karşı açıklama yapmak için buradayım. Şov yapmadan meseleleri çözmeye çalışıyorum. İşimin başındayım. İşimle uğraşmak zorundayım. Takipçi sayısını artırmak için benim buradan gideceğimi söylüyorlar. Beşiktaş'a zarar vermeyin. Ben en yüksek oyla ve en zor dönemde seçilmiş bir başkanım. Herkes evinde otururken 4 kez covid oldum işimin başındayım. Kimseye pabuç bırakmayacağım. Arkadaşlarımı bezdirmek için uğraşanlar var. Hepinize cevap vereceğim."

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