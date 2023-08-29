Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den istifa iddiasına açıklama: 'İşimin başındayım'

"Üzerimde oluşturulan baskılara karşı açıklama yapmak için buradayım. Şov yapmadan meseleleri çözmeye çalışıyorum. İşimin başındayım. İşimle uğraşmak zorundayım. Takipçi sayısını artırmak için benim buradan gideceğimi söylüyorlar. Beşiktaş'a zarar vermeyin. Ben en yüksek oyla ve en zor dönemde seçilmiş bir başkanım. Herkes evinde otururken 4 kez covid oldum işimin başındayım. Kimseye pabuç bırakmayacağım. Arkadaşlarımı bezdirmek için uğraşanlar var. Hepinize cevap vereceğim."