https://sputniknews.com.tr/20230824/besiktas-deplasmanda-dinamo-kievi-3-2-maglup-etti-1074917277.html
Beşiktaş, deplasmanda Dinamo Kiev’i 3-2 mağlup etti
Beşiktaş, deplasmanda Dinamo Kiev’i 3-2 mağlup etti
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Dinamo Kiev’i 3-2 mağlup etti. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T22:04+0300
2023-08-24T22:04+0300
2023-08-24T22:14+0300
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dinamo kiev, beşiktaş, uefa avrupa konferans ligi
dinamo kiev, beşiktaş, uefa avrupa konferans ligi
Beşiktaş, deplasmanda Dinamo Kiev’i 3-2 mağlup etti
22:04 24.08.2023 (güncellendi: 22:14 24.08.2023) Abone ol
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Dinamo Kiev’i 3-2 mağlup etti.