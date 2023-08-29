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https://sputniknews.com.tr/20230829/abdulkadir-selvi-yazdi-binali-yildirim-ibbye-aday-olacak-mi-1075008622.html
Abdulkadir Selvi yazdı: Binali Yıldırım İBB'ye aday olacak mı?
Abdulkadir Selvi yazdı: Binali Yıldırım İBB'ye aday olacak mı?
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İBB'ye aday olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı. Yıldırım, "Benim böyle bir düşüncem yok. Açıkça ifade... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T08:07+0300
2023-08-29T08:07+0300
politika
binali yıldırım
ibb
aday
abdulkadir selvi
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Yerel seçimler için hazırlıklara başlayan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday göstereceği isim merak ediliyor. AK Parti'nin İBB Başkanlığı'nda düşündüğü isme yönelik kulis bilgileri de gelmeye devam ediyor.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Akşener’den, İstanbul ve Ankara’da işbirliği sinyali" başlıklı yazısında, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylıkları için muhtemel isimler yazılıyor. Bunların arasında gerçekten o göreve layık insanlar var. Ama AK Parti’de henüz aday belirleme süreci başlamış değil. Belki bu isimlerden biri aday olarak gösterilecek ya da sürpriz bir isim aday olacak. Bu konuda henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne düşündüğünü bilmiyoruz. O nedenle ben bu aşamada isim konusuna girmiyorum" ifadelerine yer verdi.Selvi, Binali Yıldırım'la arasında gerçekleşen diyaloğu şöyle aktardı:
https://sputniknews.com.tr/20230822/kulislere-yansidi-bakan-koca-ilk-kez-konustu-asla-gundemimde-yok-1074821850.html
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binali yıldırım, ibb, aday, abdulkadir selvi
binali yıldırım, ibb, aday, abdulkadir selvi

Abdulkadir Selvi yazdı: Binali Yıldırım İBB'ye aday olacak mı?

08:07 29.08.2023
© AA / Orhan ÇiçekAK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
© AA / Orhan Çiçek
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İBB'ye aday olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı. Yıldırım, "Benim böyle bir düşüncem yok. Açıkça ifade etmek istedim" dedi.
Yerel seçimler için hazırlıklara başlayan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday göstereceği isim merak ediliyor. AK Parti'nin İBB Başkanlığı'nda düşündüğü isme yönelik kulis bilgileri de gelmeye devam ediyor.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Akşener’den, İstanbul ve Ankara’da işbirliği sinyali" başlıklı yazısında, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylıkları için muhtemel isimler yazılıyor. Bunların arasında gerçekten o göreve layık insanlar var. Ama AK Parti’de henüz aday belirleme süreci başlamış değil. Belki bu isimlerden biri aday olarak gösterilecek ya da sürpriz bir isim aday olacak. Bu konuda henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne düşündüğünü bilmiyoruz. O nedenle ben bu aşamada isim konusuna girmiyorum" ifadelerine yer verdi.
Selvi, Binali Yıldırım'la arasında gerçekleşen diyaloğu şöyle aktardı:

Ama madem herkes şu aday olacak bu aday gösterilecek diye yazıyor ben de kim aday olmayacak diye yazayım istedim. Ahaber’de, “Memleket Meselesi” programında AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'la birlikteydik. Biliyorsunuz Binali Bey 2019 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı. Kendisine bu seçimde aday olup olmayacağını sordum. “Biz artık sıramızı savdık. Partimizin onlarca aday adayı var. Çok değerli arkadaşlarımız var. Benim böyle bir düşüncem yok. Açıkça ifade etmek istedim” karşılığını verdi.

Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
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Kulislere yansıdı: Bakan Koca 'İstanbul'a aday mısınız' sorusunu ilk kez yanıtladı
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