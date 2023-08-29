https://sputniknews.com.tr/20230829/abdulkadir-selvi-yazdi-binali-yildirim-ibbye-aday-olacak-mi-1075008622.html

Abdulkadir Selvi yazdı: Binali Yıldırım İBB'ye aday olacak mı?

Abdulkadir Selvi yazdı: Binali Yıldırım İBB'ye aday olacak mı?

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İBB'ye aday olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı. Yıldırım, "Benim böyle bir düşüncem yok. Açıkça ifade... 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T08:07+0300

2023-08-29T08:07+0300

2023-08-29T08:07+0300

politika

binali yıldırım

ibb

aday

abdulkadir selvi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0f/1074671024_0:5:1000:568_1920x0_80_0_0_954c870a78d69bdadf91e5d727fc9fd1.jpg

Yerel seçimler için hazırlıklara başlayan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday göstereceği isim merak ediliyor. AK Parti'nin İBB Başkanlığı'nda düşündüğü isme yönelik kulis bilgileri de gelmeye devam ediyor.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Akşener’den, İstanbul ve Ankara’da işbirliği sinyali" başlıklı yazısında, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylıkları için muhtemel isimler yazılıyor. Bunların arasında gerçekten o göreve layık insanlar var. Ama AK Parti’de henüz aday belirleme süreci başlamış değil. Belki bu isimlerden biri aday olarak gösterilecek ya da sürpriz bir isim aday olacak. Bu konuda henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne düşündüğünü bilmiyoruz. O nedenle ben bu aşamada isim konusuna girmiyorum" ifadelerine yer verdi.Selvi, Binali Yıldırım'la arasında gerçekleşen diyaloğu şöyle aktardı:

https://sputniknews.com.tr/20230822/kulislere-yansidi-bakan-koca-ilk-kez-konustu-asla-gundemimde-yok-1074821850.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

binali yıldırım, ibb, aday, abdulkadir selvi