Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230829/30-agustos-resmi-tatil-mi-29-agustos-yarim-gun-mu-marmaray-baskentray-ve-izban-ucretsiz-mi-1075006275.html
30 Ağustos resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü, Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz mi?
30 Ağustos resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü, Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz mi?
Zafer Bayramı öncesinde 30 Ağustos'un resmi tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde, kamu, kurum ve... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T05:55+0300
2023-08-29T05:55+0300
türkiye
30 ağustos zafer bayramı
bayram
resmi tatil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1d/1075006374_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b82c5a9e9962d5023756bba50f5ad8a5.jpg
Her yıl coşkuyla kutlanan Zafer Bayramı’nın kutlanacağı 30 Ağustos'a sayılı günler kaldı. Peki, ülke genelinde çeşitli törenlerle kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi olacak?30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak.30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle birçok kişi 29 Ağustos'un tatil olup olmadığını merak ediyor. Bu sene salı gününe denk gelen 29 Ağustos resmi tatil olmuyor.Resmi Gazete'de yayımlandıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre 30 Ağustos'ta Marmaray, Başkentray, İZBAN, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230829/marmaray-baskentray-izban-ve-istanbul-havalimani-metrosu-30-agustosta-ucretsiz-hizmet-verecek-1075005497.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1d/1075006374_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_35b1f1ccdfd3d82a7c005196cbde51ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
30 ağustos zafer bayramı, 30 ağustos resmi tatil mi, 30 ağustos 2023, 30 ağustos tatil mi 2023, 29 ağustos, 29 ağustos yarım gün mü, 29 ağustos yarım gün mü 2023, 29 ağustos hangi gün, 29 ağustos tatil mi, marmaray, başkentray, izban, istanbul havalimanı metrosu ücretsiz mi, toplu taşıma ücretsiz mi, bayramda marmaray ücretsiz mi, iett ücretsiz mi, metro ücretsiz mi ankara, vapurlar ücretsiz mi, izban 30 ağustos'ta ücretsiz mi?, 30 ağustos istanbul, izmir ankara’da metro, otobüs, marmaray, metrobüs toplu ulaşım ücretsiz mi?
30 ağustos zafer bayramı, 30 ağustos resmi tatil mi, 30 ağustos 2023, 30 ağustos tatil mi 2023, 29 ağustos, 29 ağustos yarım gün mü, 29 ağustos yarım gün mü 2023, 29 ağustos hangi gün, 29 ağustos tatil mi, marmaray, başkentray, izban, istanbul havalimanı metrosu ücretsiz mi, toplu taşıma ücretsiz mi, bayramda marmaray ücretsiz mi, iett ücretsiz mi, metro ücretsiz mi ankara, vapurlar ücretsiz mi, izban 30 ağustos'ta ücretsiz mi?, 30 ağustos istanbul, izmir ankara’da metro, otobüs, marmaray, metrobüs toplu ulaşım ücretsiz mi?

30 Ağustos resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü, Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz mi?

05:55 29.08.2023
© AAZafer Bayramı
Zafer Bayramı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
© AA
Abone olTelegram
Zafer Bayramı öncesinde 30 Ağustos'un resmi tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Toplu taşımanın ücretsiz olarak hizmet verip vermeyeceği de sorgulanıyor.
Her yıl coşkuyla kutlanan Zafer Bayramı’nın kutlanacağı 30 Ağustos'a sayılı günler kaldı. Peki, ülke genelinde çeşitli törenlerle kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi olacak?
30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle birçok kişi 29 Ağustos'un tatil olup olmadığını merak ediyor. Bu sene salı gününe denk gelen 29 Ağustos resmi tatil olmuyor.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre 30 Ağustos'ta Marmaray, Başkentray, İZBAN, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
TÜRKİYE
Resmi Gazete'de yayımlandı: Metro hatları 30 Ağustos'ta ücretsiz
00:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала