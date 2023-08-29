https://sputniknews.com.tr/20230829/30-agustos-resmi-tatil-mi-29-agustos-yarim-gun-mu-marmaray-baskentray-ve-izban-ucretsiz-mi-1075006275.html

30 Ağustos resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü, Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz mi?

30 Ağustos resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü, Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz mi?

Zafer Bayramı öncesinde 30 Ağustos'un resmi tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde, kamu, kurum ve... 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T05:55+0300

2023-08-29T05:55+0300

2023-08-29T05:55+0300

türkiye

30 ağustos zafer bayramı

bayram

resmi tatil

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Her yıl coşkuyla kutlanan Zafer Bayramı’nın kutlanacağı 30 Ağustos'a sayılı günler kaldı. Peki, ülke genelinde çeşitli törenlerle kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi olacak?30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak.30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle birçok kişi 29 Ağustos'un tatil olup olmadığını merak ediyor. Bu sene salı gününe denk gelen 29 Ağustos resmi tatil olmuyor.Resmi Gazete'de yayımlandıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre 30 Ağustos'ta Marmaray, Başkentray, İZBAN, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak.

https://sputniknews.com.tr/20230829/marmaray-baskentray-izban-ve-istanbul-havalimani-metrosu-30-agustosta-ucretsiz-hizmet-verecek-1075005497.html

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