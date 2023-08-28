https://sputniknews.com.tr/20230828/zaharova-rusya-ve-turkiye-disisleri-bakanlari-en-yakin-zamanda-moskovada-gorusecek-1074993168.html

Zaharova: Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları, en yakın zamanda Moskova'da görüşecek

Zaharova: Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları, en yakın zamanda Moskova'da görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın en yakın zamanda Moskova'da bir araya... 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T13:29+0300

2023-08-28T13:29+0300

2023-08-28T13:29+0300

dünya

mariya zaharova

türkiye

rusya

dışişleri bakanlığı

rusya dışişleri bakanlığı

hakan fidan

recep tayyip erdoğan

sergey ryabkov

tahıl

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Sputnik'in sorularını yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Rusya ve Türkiye dışişleri bakanlarının görüşmesi, en yakın zamanda Moskova'da gerçekleşecek" ifadelerini kullandı. Zaharova, görüşmenin kesin tarihi ve ele alınacak konular hakkında bilgi vermedi.Cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs'taki ikinci turundan sonra kurulan yeni hükümette dışişleri bakanı olarak görevlendirilen Fidan, planların kesinleşmesi halinde, Rusya'ya ilk ziyaretini gerçekleştirmiş olacak.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, cuma günkü açıklamasında, Türk tarafıyla temasların sürdüğünü belirterek bu temaslar dahilinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya'ya ziyaretiyle çalışma yürütüldüğünü kaydetmişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, geçtiğimiz günlerde Fidan'ın en kısa sürede Moskova'ya giderek Rus yetkililerle tahıl anlaşmasının geleceğini konuşacağını belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230828/putin-erdogan-gorusmesi-tahil-anlasmasinin-gelecegini-tayin-edecek-1074985267.html

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