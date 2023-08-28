https://sputniknews.com.tr/20230828/zaharova-rusya-ve-turkiye-disisleri-bakanlari-en-yakin-zamanda-moskovada-gorusecek-1074993168.html
Zaharova: Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları, en yakın zamanda Moskova'da görüşecek
Zaharova: Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları, en yakın zamanda Moskova'da görüşecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın en yakın zamanda Moskova'da bir araya... 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T13:29+0300
2023-08-28T13:29+0300
2023-08-28T13:29+0300
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rusya dışişleri bakanlığı
hakan fidan
recep tayyip erdoğan
sergey ryabkov
tahıl
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Sputnik'in sorularını yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Rusya ve Türkiye dışişleri bakanlarının görüşmesi, en yakın zamanda Moskova'da gerçekleşecek" ifadelerini kullandı. Zaharova, görüşmenin kesin tarihi ve ele alınacak konular hakkında bilgi vermedi.Cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs'taki ikinci turundan sonra kurulan yeni hükümette dışişleri bakanı olarak görevlendirilen Fidan, planların kesinleşmesi halinde, Rusya'ya ilk ziyaretini gerçekleştirmiş olacak.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, cuma günkü açıklamasında, Türk tarafıyla temasların sürdüğünü belirterek bu temaslar dahilinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya'ya ziyaretiyle çalışma yürütüldüğünü kaydetmişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, geçtiğimiz günlerde Fidan'ın en kısa sürede Moskova'ya giderek Rus yetkililerle tahıl anlaşmasının geleceğini konuşacağını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230828/putin-erdogan-gorusmesi-tahil-anlasmasinin-gelecegini-tayin-edecek-1074985267.html
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mariya zaharova, türkiye, rusya, dışişleri bakanlığı, rusya dışişleri bakanlığı, hakan fidan, recep tayyip erdoğan, sergey ryabkov, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, tahıl anlaşması, karadeniz tahıl koridoru, görüşme, ikili görüşme, moskova
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Zaharova: Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları, en yakın zamanda Moskova'da görüşecek
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın en yakın zamanda Moskova'da bir araya geleceğini belirtti.
Sputnik'in sorularını yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Rusya ve Türkiye dışişleri bakanlarının görüşmesi, en yakın zamanda Moskova'da gerçekleşecek" ifadelerini kullandı. Zaharova, görüşmenin kesin tarihi ve ele alınacak konular hakkında bilgi vermedi.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs'taki ikinci turundan sonra kurulan yeni hükümette dışişleri bakanı olarak görevlendirilen Fidan, planların kesinleşmesi halinde, Rusya'ya ilk ziyaretini gerçekleştirmiş olacak.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, cuma günkü açıklamasında, Türk tarafıyla temasların sürdüğünü belirterek bu temaslar dahilinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya'ya ziyaretiyle çalışma yürütüldüğünü kaydetmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, geçtiğimiz günlerde Fidan'ın en kısa sürede Moskova'ya giderek Rus yetkililerle tahıl anlaşmasının geleceğini konuşacağını belirtmişti.