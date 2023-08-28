https://sputniknews.com.tr/20230828/universite-kayitlari-basladi-mi-ne-zaman-acilacak-1074993036.html
Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman açılacak?
Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman açılacak?
Üniversitelerin ne zaman açılacağı, kayıtların başlayıp başlamadığı YKS sonuçlarının açıklanması ve üniversite kayıt işlemlerinin başlamasının ardından... 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T13:30+0300
2023-08-28T13:30+0300
2023-08-28T13:30+0300
türkiye
üniversite
yök
yükseköğretim kurulu (yök)
kayıt
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2023-2024 üniversitelerin açılış tarihi, ilk defa üniversiteye gitmeye hazırlanan birçok öğrenci tarafından araştırılıyor. Üniversite kayıtlarının bugün itibarıyla başlamasıyla birlikte, üniversite kaydını yaptıran öğrenciler derslerin ne zaman başlayacağını merak ediyor.Üniversiteler ne zaman açılacak?Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerde yeni eğitim-öğretim döneminin eylül ayının son haftasında başlaması bekleniyor.Üniversite kayıtları ne zaman başladı, kaç gün sürecek ?YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos tarihinde başladı. Adaylar, 1 Eylül 2023 tarihine kadar kayıtlarını tamamlamak zorunda.E-kayıt tarihleri Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230824/kyk-yurt-ucreti-ne-kadar-olacak-belli-oldu-mu-1074897847.html
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online üniversite kaydı, üniversite kayıtları başladı mı, 2023 2024 üniversite kayıtları ne zaman, üniversite kayıtları ne zaman başlıyor
online üniversite kaydı, üniversite kayıtları başladı mı, 2023 2024 üniversite kayıtları ne zaman, üniversite kayıtları ne zaman başlıyor
Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman açılacak?
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Üniversitelerin ne zaman açılacağı, kayıtların başlayıp başlamadığı YKS sonuçlarının açıklanması ve üniversite kayıt işlemlerinin başlamasının ardından öğrenciler tarafından sorgulanıyor.
2023-2024 üniversitelerin açılış tarihi, ilk defa üniversiteye gitmeye hazırlanan birçok öğrenci tarafından araştırılıyor. Üniversite kayıtlarının bugün itibarıyla başlamasıyla birlikte, üniversite kaydını yaptıran öğrenciler derslerin ne zaman başlayacağını merak ediyor.
Üniversiteler ne zaman açılacak?
Üniversitelerin bu yıl hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Üniversitelerde yeni eğitim-öğretim döneminin eylül ayının son haftasında başlaması bekleniyor.
Üniversite kayıtları ne zaman başladı, kaç gün sürecek ?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos tarihinde başladı. Adaylar, 1 Eylül 2023 tarihine kadar kayıtlarını tamamlamak zorunda.
E-kayıt tarihleri
Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.