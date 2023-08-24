https://sputniknews.com.tr/20230824/kyk-yurt-ucreti-ne-kadar-olacak-belli-oldu-mu-1074897847.html

KYK yurt ücreti ne kadar, belli oldu mu?

KYK yurt ücreti ne kadar, belli oldu mu?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, yeni dönem yurt başvuruları henüz başlamadı. Yurtların 2023-2024 barınma ücret tarifesi merakla... 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T12:21+0300

2023-08-24T12:21+0300

2023-08-24T12:24+0300

türkiye

kyk

kredi ve yurtlar kurumu (kyk)

başvuru

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Üniversiteyi kazanan adaylar, KYK yurt ücretlerini araştırıyor. KYK yurt başvuru tarihi beklenirken bir yandan da güncel yurt ücretlerinin ne kadar olduğu merak konusu oldu. Peki KYK yurt ücretleri 2023 ne kadar, belli oldu mu?KYK yurt ücretleri ne kadar?KYK yurt ücretleri henüz belli olmadı. KYK yurt ücretleri geçen yıl 250 ile 450 lira arasında değişiyordu. KYK yurt ücretinin bu yıl 345 lira ile 750 lira arasında değişmesi bekleniyor.KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak?KYK yurt başvuruları için tarihler henüz belli olmadı ancak geçtiğimiz üniversite kayıtlarının devam ettiği dönemde 24 Ağustos 2022 günü başlamıştı.KYK yurtlarının açılış tarihi henüz netlik kazanmadı.YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.KYK yurtlarına başvuruların başlamasının ardından, sonuçların ilanı ile yurtların açılış tarihi de netleşecek.KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?* e-Devlet Kapısı’na T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.* Sağ üst kısımdaki arama çubuğuna “Yurt Başvurusu” yazın. (Direkt linki aşağıda bulabilirsiniz.* Açılan ekranda yurt başvurunuzu görüntüleyebilirsiniz.

https://sputniknews.com.tr/20230608/deprem-bolgesinde-yks-basvurulari-artti-1072171922.html

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