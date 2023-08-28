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https://sputniknews.com.tr/20230828/turkiye-karsiti-abdli-senator-menendezden-yeni-skandal-fbi-sorusturmasi-kapsamina-alindi-1074981698.html
Türkiye karşıtı ABD’li senatör Menendez'den yeni skandal: FBI soruşturması kapsamına alındı
Türkiye karşıtı ABD’li senatör Menendez'den yeni skandal: FBI soruşturması kapsamına alındı
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Türkiye karşıtı söylemleriyle sık sık gündeme gelirken bu kez de skandal iddialar ile manşetlere... 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T09:38+0300
2023-08-28T09:38+0300
bob menendez
türkiye
fbi
dünya
usulsüzlük
skandal
ifşa
soruşturma
kredi
borç
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ABD Kongresi’nde Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olarak görev üstlenen Menendez’in de dahil olduğu birçok skandal ifşa oldu. ABD merkezli New York Post’ta yer alan haberde, Türkiye'ye F-16 verilmemesi için epey çaba sarf eden Menendez’in ve eşi Nadine Arslanian’ın dahil olduğu usulsüzlükler ortaya çıktı. Gazete, Menendez’in eşinin geçen aylarda 400 bin dolar değerindeki külçe altınları sattığını yazdı. Senatörün yıllık gelirini açıkladığı belgelerde 56 yaşındaki Arslanian’ın 7 Nisan 2022 ve 16 Haziran 2022 tarihleri arasında yaklaşık 5.8 kilogram ağırlığındaki saf altını sattığı görüldü. Kredi ödemekte zorlanırken, servet sahipliğineMenendez ile 2020’de evlenmeden önce resmi kayıtlara göre finansal olarak zorlandığını beyan eden Arslanian’ın bu dönüşüne dikkat çeken ABD medyası, çiftin FBI’ın soruşturması kapsamına alındığının da altını çizdi. Çift evlenmeden önce malvarlıklarını beyan ederken, Arslanian’ın borç içinde olduğu belirtilirken, danışmanlık yapan kadının evinin kredilerini ödemekte bile zorlandığına dikkat çekildi. Fakat çift evlendikten kısa bir süre sonra Menendez’in yüz binlerce dolar değerindeki altınları bozdurması soru işaretleri yarattı.Manhattan federal savcılığı senatör Menendez veya eşinin 'siyasi kıyak geçilmesi' uğruna kayıtlara geçmemiş lüks hediyeler, otomobil ve Washington’da ev alıp almadığının incelendiğini de duyurdu.İlk skandalı değil69 yaşındaki Menendez, 2015 yılında kendisine bağış yapan Dr. Salomon Melgen ile de usulsüzlük yapmıştı. Menendez, Melgen’in Brezilya, Ukrayna ve Dominik Cumhuriyeti’nden gelen 'kız arkadaşları' için vize kolaylığı sağlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221117/abdli-senator-menendez-turkiye-icin-herhangi-bir-f-16-satisini-onaylamayacagim-1063551022.html
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bob menendez, türkiye, fbi, usulsüzlük, skandal, ifşa, soruşturma, kredi, borç, altın, servet, beyan nuri, abd, senatör
bob menendez, türkiye, fbi, usulsüzlük, skandal, ifşa, soruşturma, kredi, borç, altın, servet, beyan nuri, abd, senatör

Türkiye karşıtı ABD’li senatör Menendez'den yeni skandal: FBI soruşturması kapsamına alındı

09:38 28.08.2023
© AFP 2023 / ALEX BRANDONBob Menendez
Bob Menendez - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2023
© AFP 2023 / ALEX BRANDON
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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Türkiye karşıtı söylemleriyle sık sık gündeme gelirken bu kez de skandal iddialar ile manşetlere taşındı.
ABD Kongresi’nde Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olarak görev üstlenen Menendez’in de dahil olduğu birçok skandal ifşa oldu. ABD merkezli New York Post’ta yer alan haberde, Türkiye'ye F-16 verilmemesi için epey çaba sarf eden Menendez’in ve eşi Nadine Arslanian’ın dahil olduğu usulsüzlükler ortaya çıktı. Gazete, Menendez’in eşinin geçen aylarda 400 bin dolar değerindeki külçe altınları sattığını yazdı. Senatörün yıllık gelirini açıkladığı belgelerde 56 yaşındaki Arslanian’ın 7 Nisan 2022 ve 16 Haziran 2022 tarihleri arasında yaklaşık 5.8 kilogram ağırlığındaki saf altını sattığı görüldü.

Kredi ödemekte zorlanırken, servet sahipliğine

Menendez ile 2020’de evlenmeden önce resmi kayıtlara göre finansal olarak zorlandığını beyan eden Arslanian’ın bu dönüşüne dikkat çeken ABD medyası, çiftin FBI’ın soruşturması kapsamına alındığının da altını çizdi. Çift evlenmeden önce malvarlıklarını beyan ederken, Arslanian’ın borç içinde olduğu belirtilirken, danışmanlık yapan kadının evinin kredilerini ödemekte bile zorlandığına dikkat çekildi. Fakat çift evlendikten kısa bir süre sonra Menendez’in yüz binlerce dolar değerindeki altınları bozdurması soru işaretleri yarattı.
Manhattan federal savcılığı senatör Menendez veya eşinin 'siyasi kıyak geçilmesi' uğruna kayıtlara geçmemiş lüks hediyeler, otomobil ve Washington’da ev alıp almadığının incelendiğini de duyurdu.

İlk skandalı değil

69 yaşındaki Menendez, 2015 yılında kendisine bağış yapan Dr. Salomon Melgen ile de usulsüzlük yapmıştı. Menendez, Melgen’in Brezilya, Ukrayna ve Dominik Cumhuriyeti’nden gelen 'kız arkadaşları' için vize kolaylığı sağlamıştı.
Bob Menendez - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
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