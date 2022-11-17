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https://sputniknews.com.tr/20221117/abdli-senator-menendez-turkiye-icin-herhangi-bir-f-16-satisini-onaylamayacagim-1063551022.html
ABD'li senatör Menendez: Türkiye için herhangi bir F-16 satışını onaylamayacağım
ABD'li senatör Menendez: Türkiye için herhangi bir F-16 satışını onaylamayacağım
ABD'li senatör Menendez, "Türkiye için herhangi bir F-16 satışını onaylamayacağım" dedi ve Türk askerlerinin Kıbrıs'tan çıkması gerektiğini savundu. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T11:50+0300
2022-11-17T11:50+0300
dünya
bob menendez
robert menendez
kıbrıs
güney kıbrıs
kuzey kıbrıs
f-16
abd
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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Senatör Robert Menendez, Kıbrıs'la ilgili katıldığı bir çevrimiçi etkinlikte Türkiye'ye F-16 satışlarını durdurma taahhüdünü yeniledi.'Kıbrıs Mücadelesi Koordinasyon Komitesi' (PSEKA) tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan etmesinin 39. yıl dönümünde düzenlenen bir çevrimiçi etkinlikte konuşan Menendez, Türk ordusunun da 'Kıbrıs'tan ayrılması gerektiğini' savundu. Türk ordusunun adadaki varlığını 'işgal' olarak tanımlayan Menendez, “İşgal altındaki bölgeye yönelen tehdit, çok ciddiye alınması gereken bir tehdit. ABD, Başkan Erdoğan’ın F-16 vermemeli. Tüm bölgedeki saldırganlığını durdurana kadar Türkiye için herhangi bir F-16 satışını onaylamayacağım" ifadelerini kullandı. Senatör ayrıca, 'Kıbrıs davasının bir destekçisi olmaktan gurur duyduğunu' açıkladı ve 'Kıbrıs'ta tek bir Türk askeri kalmaması gerektiğinden emin olunmasını' istedi.Etkinliğe ayrıca, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides ve Senatörler Chris Van Halen ile John Sarbanis de katılım sağladı.
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bob menendez, robert menendez, kıbrıs, güney kıbrıs, kuzey kıbrıs, f-16, abd, türkiye a milli voleybol takımı
bob menendez, robert menendez, kıbrıs, güney kıbrıs, kuzey kıbrıs, f-16, abd, türkiye a milli voleybol takımı

ABD'li senatör Menendez: Türkiye için herhangi bir F-16 satışını onaylamayacağım

11:50 17.11.2022
© AFP 2022 / DREW ANGERERBob Menendez
Bob Menendez - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© AFP 2022 / DREW ANGERER
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ABD'li senatör Menendez, "Türkiye için herhangi bir F-16 satışını onaylamayacağım" dedi ve Türk askerlerinin Kıbrıs'tan çıkması gerektiğini savundu.
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Senatör Robert Menendez, Kıbrıs'la ilgili katıldığı bir çevrimiçi etkinlikte Türkiye'ye F-16 satışlarını durdurma taahhüdünü yeniledi.
'Kıbrıs Mücadelesi Koordinasyon Komitesi' (PSEKA) tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan etmesinin 39. yıl dönümünde düzenlenen bir çevrimiçi etkinlikte konuşan Menendez, Türk ordusunun da 'Kıbrıs'tan ayrılması gerektiğini' savundu.
Türk ordusunun adadaki varlığını 'işgal' olarak tanımlayan Menendez, “İşgal altındaki bölgeye yönelen tehdit, çok ciddiye alınması gereken bir tehdit. ABD, Başkan Erdoğan’ın F-16 vermemeli. Tüm bölgedeki saldırganlığını durdurana kadar Türkiye için herhangi bir F-16 satışını onaylamayacağım" ifadelerini kullandı.
Senatör ayrıca, 'Kıbrıs davasının bir destekçisi olmaktan gurur duyduğunu' açıkladı ve 'Kıbrıs'ta tek bir Türk askeri kalmaması gerektiğinden emin olunmasını' istedi.
Etkinliğe ayrıca, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides ve Senatörler Chris Van Halen ile John Sarbanis de katılım sağladı.
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