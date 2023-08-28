https://sputniknews.com.tr/20230828/rusyanin-bryansk-bolgesinde-ukraynaya-ait-iki-iha-vuruldu-1075001100.html

Rusya’nın Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait iki İHA vuruldu

Rusya’nın Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait iki İHA vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Bryansk bölgesinde Rus hava savunma güçlerinin Ukrayna ordusuna ait iki insansız hava aracını (İHA) vurduğunu belirtti. 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T18:12+0300

2023-08-28T18:12+0300

2023-08-28T18:12+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

insansız hava aracı (iha)

ukrayna

ukrayna krizi

saldırı

savunma

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece, Kiev rejiminin uçak tipi İHA’larla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısını gerçekleştirme girişimi önlendi. İki insansız hava aracı, hava savunma güçlerinin nöbetçi araçları tarafından Bryansk Bölgesi üzerine yok edildi” ifadesine yer verildi.Ukrayna ordusu son dönemde düzenli olarak Rusya’nın orta kesimlerini İHA’larla vurmaya çalışıyor. Dün de Ukrayna’ya ait İHA’lar Belgorod ve Oryol bölgelerinde düşürülmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20230828/ukrayna-ordusu-rusya-topraklarina-kruz-fuzesiyle-saldirdi-kirim-aciklarinda-imha-edildi-1074992791.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), ukrayna, ukrayna krizi, saldırı, savunma