https://sputniknews.com.tr/20230828/rusyanin-bryansk-bolgesinde-ukraynaya-ait-iki-iha-vuruldu-1075001100.html
Rusya’nın Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait iki İHA vuruldu
Rusya’nın Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait iki İHA vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Bryansk bölgesinde Rus hava savunma güçlerinin Ukrayna ordusuna ait iki insansız hava aracını (İHA) vurduğunu belirtti. 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T18:12+0300
2023-08-28T18:12+0300
2023-08-28T18:12+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
insansız hava aracı (iha)
ukrayna
ukrayna krizi
saldırı
savunma
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece, Kiev rejiminin uçak tipi İHA’larla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısını gerçekleştirme girişimi önlendi. İki insansız hava aracı, hava savunma güçlerinin nöbetçi araçları tarafından Bryansk Bölgesi üzerine yok edildi” ifadesine yer verildi.Ukrayna ordusu son dönemde düzenli olarak Rusya’nın orta kesimlerini İHA’larla vurmaya çalışıyor. Dün de Ukrayna’ya ait İHA’lar Belgorod ve Oryol bölgelerinde düşürülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230828/ukrayna-ordusu-rusya-topraklarina-kruz-fuzesiyle-saldirdi-kirim-aciklarinda-imha-edildi-1074992791.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), ukrayna, ukrayna krizi, saldırı, savunma
rusya, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), ukrayna, ukrayna krizi, saldırı, savunma
Rusya’nın Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait iki İHA vuruldu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Bryansk bölgesinde Rus hava savunma güçlerinin Ukrayna ordusuna ait iki insansız hava aracını (İHA) vurduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece, Kiev rejiminin uçak tipi İHA’larla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısını gerçekleştirme girişimi önlendi. İki insansız hava aracı, hava savunma güçlerinin nöbetçi araçları tarafından Bryansk Bölgesi üzerine yok edildi” ifadesine yer verildi.
Ukrayna ordusu son dönemde düzenli olarak Rusya’nın orta kesimlerini İHA’larla vurmaya çalışıyor. Dün de Ukrayna’ya ait İHA’lar Belgorod ve Oryol bölgelerinde düşürülmüştü.