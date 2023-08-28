https://sputniknews.com.tr/20230828/rusya-donanmasi-ukrayna-hava-kuvvetlerine-ait-silah-ve-muhimmat-deposunu-imha-etti-1074997389.html
Rusya Donanması, Ukrayna hava kuvvetlerine ait silah ve mühimmat deposunu imha etti
Rusya Donanması, Ukrayna hava kuvvetlerine ait silah ve mühimmat deposunu imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna hava kuvvetleri tarafından kullanılan silah ve mühimmatın yer aldığı bir deponun vurulduğunu belirtti. 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T15:58+0300
2023-08-28T15:58+0300
2023-08-28T15:59+0300
ukrayna krizi
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rus donanması
rusya donanması
ukrayna
ukrayna krizi
saldırı
silah
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre gece saatlerinde Rusya Donanması, Ukrayna ordusunun hava unsurları tarafından kullanılan silah ve mühimmatın bulunduğu depoya uzun menzilli, yüksek hassasiyetli, deniz bazlı silahlarla grup atışı gerçekleştirdi.Atışın amacına ulaştığını kaydeden bakanlık, silah ve mühimmat deposunun yerle bir edildiğini vurguladı. Bakanlık, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Çernovaya Dibrova yerleşiminde bulunan Ukrayna ordusu 67. mekanize tugayına ait komuta ve gözlem noktasının da imha edildiğini bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230828/ukrayna-ordusu-rusya-topraklarina-kruz-fuzesiyle-saldirdi-kirim-aciklarinda-imha-edildi-1074992791.html
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lugansk halk cumhuriyeti (lhc), rusya, rusya savunma bakanlığı, rus donanması, rusya donanması, ukrayna, ukrayna krizi, saldırı, silah, mühimmat, mühimmat deposu
Rusya Donanması, Ukrayna hava kuvvetlerine ait silah ve mühimmat deposunu imha etti
15:58 28.08.2023 (güncellendi: 15:59 28.08.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna hava kuvvetleri tarafından kullanılan silah ve mühimmatın yer aldığı bir deponun vurulduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre gece saatlerinde Rusya Donanması, Ukrayna ordusunun hava unsurları tarafından kullanılan silah ve mühimmatın bulunduğu depoya uzun menzilli, yüksek hassasiyetli, deniz bazlı silahlarla grup atışı gerçekleştirdi.
Atışın amacına ulaştığını kaydeden bakanlık, silah ve mühimmat deposunun yerle bir edildiğini vurguladı. Bakanlık, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Çernovaya Dibrova yerleşiminde bulunan Ukrayna ordusu 67. mekanize tugayına ait komuta ve gözlem noktasının da imha edildiğini bildirdi.