https://sputniknews.com.tr/20230828/rusya-donanmasi-ukrayna-hava-kuvvetlerine-ait-silah-ve-muhimmat-deposunu-imha-etti-1074997389.html

Rusya Donanması, Ukrayna hava kuvvetlerine ait silah ve mühimmat deposunu imha etti

Rusya Donanması, Ukrayna hava kuvvetlerine ait silah ve mühimmat deposunu imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna hava kuvvetleri tarafından kullanılan silah ve mühimmatın yer aldığı bir deponun vurulduğunu belirtti. 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T15:58+0300

2023-08-28T15:58+0300

2023-08-28T15:59+0300

ukrayna krizi

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus donanması

rusya donanması

ukrayna

ukrayna krizi

saldırı

silah

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101822/67/1018226780_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_ed24f7552f2e03f1ad9988e2017795ba.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre gece saatlerinde Rusya Donanması, Ukrayna ordusunun hava unsurları tarafından kullanılan silah ve mühimmatın bulunduğu depoya uzun menzilli, yüksek hassasiyetli, deniz bazlı silahlarla grup atışı gerçekleştirdi.Atışın amacına ulaştığını kaydeden bakanlık, silah ve mühimmat deposunun yerle bir edildiğini vurguladı. Bakanlık, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Çernovaya Dibrova yerleşiminde bulunan Ukrayna ordusu 67. mekanize tugayına ait komuta ve gözlem noktasının da imha edildiğini bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230828/ukrayna-ordusu-rusya-topraklarina-kruz-fuzesiyle-saldirdi-kirim-aciklarinda-imha-edildi-1074992791.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lugansk halk cumhuriyeti (lhc), rusya, rusya savunma bakanlığı, rus donanması, rusya donanması, ukrayna, ukrayna krizi, saldırı, silah, mühimmat, mühimmat deposu