https://sputniknews.com.tr/20230828/rus-sinergiya-universitesi-brics-ulkeleri-ozel-egitim-kuruluslari-birligi-kuruyor-1074992073.html

Rus ‘Sinergiya’ Üniversitesi, BRICS Ülkeleri Özel Eğitim Kuruluşları Birliği kuruyor

Rus ‘Sinergiya’ Üniversitesi, BRICS Ülkeleri Özel Eğitim Kuruluşları Birliği kuruyor

Rus ‘Sinergiya’ Üniversitesi, Güney Afrika’da düzenlenen BRICS zirvesinde örgüte üye ülkelerin özel eğitim kuruluşlarını tek çatı altında toplayacak bir birlik... 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T13:06+0300

2023-08-28T13:06+0300

2023-08-28T13:06+0300

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brics üniversiteleri birliği

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Rus ‘Sinergiya’ Üniversitesi, Güney Afrika’da düzenlenen zirvede BRICS Ülkeleri Özel Eğitim Kuruluşları Birliği’nin kurulacağını duyurdu, birliğe katılım davetiyeleri şimdiden Hindistan, Çin, Brezilya ve diğer ülkelerden 124'ten fazla ortak kuruluşa gönderildi.Birlik, dost ülkelerdeki eğitim sektörü katılımcılarının kendileri için en önemli konularda birleşik bir tutum geliştirmesi, ayrıca ilgili departmanlarla diyalog tesis edebilmesi için kuruluyor.İlerleyen zamanda yeni Birlik çerçevesinde katılımcı ülkelerin üniversitelerinin genel bir sıralamasının oluşturulması için ulusal eğitim programları konseptlerinin birleştirilmesi planlanıyor. Özellikle de üniversitelerin bilimsel ve eğitimsel potansiyelinin artırılmasını öngören Rus ‘Prioritet-2030’ programı söz konusu. Ayrıca Network Üniversitesi ve BRICS Üniversiteleri Birliği'nin programları da dikkate alınacak.Birliğin kurulmasına öncülük eden ‘Sinergiya’ Üniversitesi, Rusya'da yabancı öğrenci sayısı bakımından ilk üç sıralamasında yer alıyor. Halihazırda bu üniversitede 89 ülkeden yaklaşık 7 bin kişi eğitim görüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230824/brics-ulkeleri-bm-reformunu-destekledi-1074898461.html

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